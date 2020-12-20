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- 20 Ara 2020 - 10:34 G: 20 Ara 2020 - 10:39

Kocaeli sise teslim oldu!

Kocaeli’de yoğun sis etkili olurken, D-100 yolunda görüş uzaklığının yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. 

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
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Kentte sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Birçok ilçede görüş uzaklığını yer yer 50 metreye kadar düşüren sis, ulaşımın aksamasına neden oldu. Kısıtlama nedeniyle sokaklar boş olsa da izinleri olan ve iş yerlerine gitmek isteyen birçok kişi, trafikte zorluk yaşadı. Özellikle D-100 yolunda sürücüler, sis nedeniyle araçlarının hızını düşürerek ilerledi.

20 Ara 2020 - 10:34 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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