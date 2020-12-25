CHP’liler Kocaeli’yi asgari ücret pankartları ile donattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü 12 ilçede, partinin asgari ücret önerisine ilişkin hazırlattığı pankartları astı. Buhrana dönüşen ekonomik kriz ile alım gücünün zayıfladığı bu dönemde asgari ücretin vergilerden muaf olarak en az 3 bin 100 TL olması adına TBMM’ye kanun teklifi önerisi veren CHP’liler, konuyla ilgili kamuoyu oluşturmak adına Kocaeli genelinde duyuru yaptı. Pankartlar “Emekten taraf, vergiden muaf asgari ücret en az 3 bin 100 TL” yazısı yer aldı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP İl Gençlik Kolları tarafından 12 ilçede en işlek bölgelere asılan pankartlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “TBMM’de grup başkan vekillerimiz tarafından sunulan 27 maddelik kanun teklifi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin vergilerden muaf net 3.100 TL olmasını içeriyor. Bizde bu kapsamda kamuoyu oluşturmak üzere Kocaeli genelinde bu çalışmayı yaptık. Halkımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin ve ailelerinin bu zor ekonomik düzende insanca yaşama hakkı için asgari ücret en az 3 bin 100 TL olmalıdır” diye konuştu.