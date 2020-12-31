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- 31 Ara 2020 - 23:49 G: 31 Ara 2020 - 23:50

Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında saatlerin 21.00'i göstermesiyle birlikte gözde İzmit’in en kalabalık cadde, sokak ve meydanları boş kaldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kocaeli sokakları sessizliğe büründü. Yeni yıl alışverişini yapan vatandaşlar, kısıtlama saatinin başlamasıyla evlerine çekildi. Pazartesi günü 05.00'da sonlanacak kısıtlama dolayısıyla denetimler ise üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden kişileri tespit ederken, İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle villa ve otellerde denetim gerçekleştirildi.

İZMİTLİLER YASAĞI UYDU

Her yılbaşında tıklım tıklım olan Barlar Sokağı mekanların kapalı olması nedeni ile boş kaldı. Yasaktan önce yoğunluğun olduğu Fethiye Caddesi, Alemdar Caddesi ve yürüyüş yolu boş kaldı. Polis kentte alınan tedbirler nedeniyle yasaklanan yılbaşı kutlamalarına yönelikte devriye gezerek, geç saatlere kadar denetimlerini sürdürecek.

31 Ara 2020 - 23:49 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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