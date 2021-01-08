Hedef Erzincan!

Gümüşhanespor’a 1-0 mağlup olan ve üzen Kocaelispor’da bu yenilgiyi unuttu ve tüm dikkatini pazar günü karşılaşacağı 24 Erzincan maçına çevirdi. Erzincan Müstakil Atletizm Stadı’ndaki maçın hazırlıklarına bugün Gümüşhanespor’un maçlarını yaptığı Yenişehir Stadı’nda yaptığı antrenmanla devam eden yeşil siyahlılarda futbolcuların isteği dikkatlerden kaçmadı.
YOLCULUK YARIN
Antrenman 2’li ve 3’lü gruplar halinde yapılan tempolu koşularla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde hücum varyasyonları çalışıldı. Teknik Direktör Erhan Altın sık sık antrenmanı keserek uyarılarda bulundu. Antrenman yenileme çalışması ile sona erdi. Yeşil siyahlılar yarın Erzincan’a geçecek pazar günü 12.00’de başlayacak olan maç saatini beklemeye başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.