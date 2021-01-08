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- 08 Oca 2021 - 19:08 G: 08 Oca 2021 - 19:09

Hedef Erzincan!

Pazar günü deplasmanda 24 Erzincan ile karşılaşacak olan Kocaelispor bugün (Cuma) Gümüşhanespor’un maçlarını yaptığı Yenişehir Stadı’nda gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların oldukça konsantre ve istekli olduğu görüldü.

Erdem ÖVÜÇ
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Gümüşhanespor’a 1-0 mağlup olan ve üzen Kocaelispor’da bu yenilgiyi unuttu ve tüm dikkatini pazar günü karşılaşacağı 24 Erzincan maçına çevirdi. Erzincan Müstakil Atletizm Stadı’ndaki maçın hazırlıklarına bugün Gümüşhanespor’un maçlarını yaptığı Yenişehir Stadı’nda yaptığı antrenmanla devam eden yeşil siyahlılarda futbolcuların isteği dikkatlerden kaçmadı.

YOLCULUK YARIN

Antrenman 2’li ve 3’lü gruplar halinde yapılan tempolu koşularla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde hücum varyasyonları çalışıldı. Teknik Direktör Erhan Altın sık sık antrenmanı keserek uyarılarda bulundu. Antrenman yenileme çalışması ile sona erdi. Yeşil siyahlılar yarın Erzincan’a geçecek pazar günü 12.00’de başlayacak olan maç saatini beklemeye başlayacak.

08 Oca 2021 - 19:08 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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