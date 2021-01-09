Erzincan’da telafi zamanı!

Kocaelispor’da yarın (Pazar) deplasmanda 24 Erzincan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Müstakil Atletizm Sahası’nda saat 12.00’de başlayacak. Gümüşhane’de dün (Cuma) yaptığı antrenmanının ardından bugün kahvaltı sonrası Erzincan’a geçti ve Simay Otel’e yerleşti. Yeşil siyahlılar, Erzincan Tesisleri’nde yaklaşık 1 saatlik ter antrenmanının ardından kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
KADRO BELLİ GİBİ
Antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri, 5’e 2 top kapma ve son vuruş çalışmaları gerçekleşti. Kocaelispor’un Erzincan karşısında kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Kemal Can ve Batuhan, önlerinde Murat Cem ve Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride de Batuhan Er 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.