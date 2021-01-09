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- 09 Oca 2021 - 16:53 G: 09 Oca 2021 - 16:55

Erzincan’da telafi zamanı!

Kocaelispor’da 24 Erzincan maçının hazırlıkları sona erdi. Erzincanspor Tesisleri’ndeki antrenmanda son vuruş çalışması yapıldı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’da yarın (Pazar) deplasmanda 24 Erzincan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Müstakil Atletizm Sahası’nda saat 12.00’de başlayacak. Gümüşhane’de dün (Cuma) yaptığı antrenmanının ardından bugün kahvaltı sonrası Erzincan’a geçti ve Simay Otel’e yerleşti. Yeşil siyahlılar, Erzincan Tesisleri’nde yaklaşık 1 saatlik ter antrenmanının ardından kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

KADRO BELLİ GİBİ

Antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri, 5’e 2 top kapma ve son vuruş çalışmaları gerçekleşti. Kocaelispor’un Erzincan karşısında kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Kemal Can ve Batuhan, önlerinde Murat Cem ve Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride de Batuhan Er 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

09 Oca 2021 - 16:53 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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