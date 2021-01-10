24 Erzincanspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Erteleme maçında Erzincan'a konuk oluyor... Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

Dakika 5: Kocaelispor'da Semih'in şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

*Kocaelispor karşılaşmaya çok agresif ve istekli başladı.

Dakika 11 Erzincan kalemize yaklaştı, ceza sahasında topla buluşan Ahmet topa iyi vuramadı.

Dakika 15: Gökhan Meral'in soldan ortasında Yiğitali'nin kafa vuruşu çok etkili noktaya gitti. Kaleci Murat sağına uzanarak topu son anda çıkardı.

Dakika 21: Erzincan'da Uğurcan'ın pasında Ethem topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda Bayram iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 24: Erzincan'da Niyazi Batuhan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Bayram'da kaldı

Dakika 26: Kocaelispor'da Taha Batuhan sarı kart gördü.

Dakika 30: Kocaelispor'da Yiğitali ceza sahası içinden sol ayağıyla şut çekti. Top kalecide kaldı.

İLK YARI BİTTİ

24 Erzincan 0 Kocaelispor 0

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dakika 50: Erzincan gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yerden gönderilen topa Ethem yakın mesafeden vurdu. Savunmamız son anda topu kornere gönderdi.

Erzincan ekibi ikinci yarıya daha hızlı başladı. İlk 10 dakika geride kaldı. Kocaelisoor Benhur'la etkili olmak istiyor.

Dakika 62: Batuhan Yayıkcı nın serbest vuruşunda top sol kale direğini yaladı.

Dakika 65: Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Bahattin'in pasında Batuhan 6 pastan kaleyi yokladı. Top sağ kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.