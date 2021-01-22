Ah kızlar ahh!!! “78-80”

Maçın son çeyreğine 3 sayı farkla önde giren ve son 3 dakikada da 5 sayılık skor üstünlüğü bulan İzmit Belediyespor, adeta kahreden, delirten basit hatalar yaptı. Elden rakibe teslim edilen toplarla rakibine direnç veren İzmit’te Wheeler de çok yoruldu. ABD’li sporcunun eline bakan İzmit’te Jovanovic dışında Wheeler’e yardımcı olunamadı.

BİR TÜRLÜ OLMADI

İzmit Belediyespor, çok yaklaştığı Avrupa zaferini Dynamo Kursk maçında olduğu gibi eli ile rakibine teslim ederken maçı izleyenler özellikle son bölümde saçını başını yoldu. Özellikle 1 numara pozisyonundaki oyuncuların kabul edilemez basitlikte top kayıpları, Miray, Gülşah ve Kübra ile kaçan boş şutlar, savunma ribaundundaki aksaklıklar, Elif’in de son bölümlerdeki sakatlığı yenilgiyi getiren etkenler arasındaydı. Wheeler’in çok büyük oyunu ise parkede kaldı.

BU NASIL BİR HASTALIKTIR

Maçın kader anında Wheeler son saniyelerde serbest atışlarda 2’de 1’lik isabet buldu ve mavi yeşilliler maçın uzatmalara gitmesini sağlayamadı. Yorgunluğunun yanında dar rotasyonun da acısını çeken İzmit ekibi ilk 3 Avrupa maçından da yenilgi ile ayrılmış oldu. Farkı sürekli 6-8 bandında önde götüren İzmit ekibinde sezonun genelindeki kronik skoru tutamama hastalığı Avrupa’da da kendisini gösterdi. Bu kanserleşen, sinir bozucu hastalık Kursk ve Nadezhda maçlarının kaybedilmesine neden oldu.

OLMUYOR, OLMUYOR, OLMUYOR!

Nadezhda maçının İzmit Belediyespor adına en skorer ismi Erica Wheeler’di. Bu oyuncu 25 sayısının yanında 5 ribaunt ve 4 de asistle oynadı. 8’de 6 üçlük isabet yüzdesi ile dikkat çeken Jovanovic 20, aşil tendonundan sakatlanan ve ikinci yarıda hiç oynayamayan Dos Santos 16, bu maçta da beklentilerin çok altında kalan Egle 9, 7’de 1 üçlükle çember döven Gülşah, potaya bakmaktan imtina eden Elif ve İnci de 2’şer sayı ile oynadı. Nadezhda’da 5 oyuncu çift haneli sayılar üretirken Zhedik ve Shilova 17’şer sayı ile oynadı. İzmit Belediyespor dördüncü maçında 25 Ocak Pazartesi günü Avenida ile karşılaşacak ve Avrupa macerasının İspanya ayağını noktalayacak.

Erdem ÖVÜÇ