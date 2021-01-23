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- 23 Oca 2021 - 13:22 G: 23 Oca 2021 - 14:44

Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)

Kocaelispor Antalya'daki mini kampta Bayrampaşa ile antreman maçı yapıyor...

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Maç başladı...

Kocaelispor ... Doğukan, Musa Nizam, Bahrican, Taha Batuhan, Muhammed, Dilaver Ramazan, Bahattin, Cerem Talha, Yiğitali, Mervan

Bayrampaşa 1-0 öne geçti.

Mustafa'nın pasında Bünyamin topu ağlara gönderdi.

Dk. 25: 1-1

Dilaver''in köşe vuruşunda Yiğitali'nin doğrudan kaleye gönderdiği top sol köşeden ağlarla buluştu.

Kocaelispor ikinci yarı İsmet, Semih, Gökhan, Numan, Kemal Can, Mesut, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Batuhan Er, Tahir Babaoğlu

Dk. 60: Muhammed çıktı Furkan girdi

Dk. 60: Muhammed çıktı Furkan girdi

Kocaelispor 2-1 öne geçti

Dk. 70: Furkan Gedik'in pasında Murat Cem cezası dışından şut çekti top sağdan ağlarla buluştu.

3-1 oldu

Dk.81: Genç Furkan'ın pasında Tahir Babaoğlu topu ağlara gönderdi.

23 Oca 2021 - 13:22 - Spor

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