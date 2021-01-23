Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)

Maç başladı...
Kocaelispor ... Doğukan, Musa Nizam, Bahrican, Taha Batuhan, Muhammed, Dilaver Ramazan, Bahattin, Cerem Talha, Yiğitali, Mervan
Bayrampaşa 1-0 öne geçti.
Mustafa'nın pasında Bünyamin topu ağlara gönderdi.
Dk. 25: 1-1
Dilaver''in köşe vuruşunda Yiğitali'nin doğrudan kaleye gönderdiği top sol köşeden ağlarla buluştu.
Kocaelispor ikinci yarı İsmet, Semih, Gökhan, Numan, Kemal Can, Mesut, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Batuhan Er, Tahir Babaoğlu
Dk. 60: Muhammed çıktı Furkan girdi
Dk. 60: Muhammed çıktı Furkan girdi
Kocaelispor 2-1 öne geçti
Dk. 70: Furkan Gedik'in pasında Murat Cem cezası dışından şut çekti top sağdan ağlarla buluştu.
3-1 oldu
Dk.81: Genç Furkan'ın pasında Tahir Babaoğlu topu ağlara gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.