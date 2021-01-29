CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.

CHP Körfez İlçe Başkanlığı’nda pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen rozet töreni, İlçe Başkanı Bülent Yıldız, İlçe Kadın Kolları Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı, İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti. PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Cumhuriyet Halk Partisi ailesi sizlerle büyüyor. Her gün büyüyen örgütlerimizle birlikte partimizi ilk seçimde iktidara taşıyacağız. Türkiye CHP iktidarına, CHP de iktidara hazır” dedi.

"HEDEFİMİZE YÜRÜYECEĞİZ"

Tarhan, “Bugün burada toplumun tüm kesimlerinden ve farklı meslek kollarından vatandaşlarımızın ailemize katılım töreni gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin aydınlık geleceği için sürdürdüğümüz onurlu mücadelemize omuz olacak yeni yol arkadaşlarımızın olmasından gurur duyuyoruz. Yeni katılan üyelerimizle birlikte ülkemizin aydınlık geleceğine ve CHP iktidarına birlikte yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte artık daha güçlüyüz. Daima birbirimizi kucakladığımız, kaynaştığımız, el ele kol kola yürüyerek mücadele verdiğimiz parti kültürümüzü, daha da güçlendirerek hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

"KOCAELİ'YE HAYIRLI OLSUN"

Düzenlenen törenin devamında, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan yeni üyelere rozetleri takıldı. Tarhan, “Emeklinin, memurun sıkıntılarını yok sayan, esnafın, işçinin, emekçinin taleplerini ve sorunlarını görmezden gelen siyasal anlayış ilk seçimde son bulacak. Demokrasimizde, laik ve sosyal hukuk devletimizde, adalette, insan haklarında derin yaralar açan iktidara karşı birlikte mücadele vereceğimiz yeni üyelerimize ailemize hoşgeldin der, partimize, Körfez İlçemize ve Kocaeli’mize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diyerek sözlerini bitirdi.