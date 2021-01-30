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- 30 Oca 2021 - 11:09 G: 30 Oca 2021 - 11:13

İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı

İzmit'te, İzmit Körfezi kıyısında gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını izlemek için sahile gelen vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonları ile görüntüledi.

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Kocaeli’de, gün batımıyla birlikte İzmit Körfezi’nde oluşan doğal güzellik görenleri mest etti. İzmit ilçesinde gün batımı öncesinde, deniz ve bulutlar kızıla büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar, İzmit Körfezi’nin sahil şeritlerine akın etti. Lodos sebebi ile yükselen dalgalar eşliğinde oluşan eşsiz manzarayı izleyen bazı vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara önünde selfie çekti.

Gün batımı öncesi oluşan kızıllıkla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntünün büyük ilgilerini çektiğini söyleyen vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için manzara önünde poz verdiklerini ifade ettiler.

30 Oca 2021 - 11:09 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ziya Yiğit - O Gün Batımı KARAMÜRSEL de daha başka olur...Corona da sevdi ki bu manzaraları her an yanımızda....!!!)))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 11:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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