CHP, Karamürsel’de halkı dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 12 ilçede sürdürdüğü muhtarlık ve esnaf ziyaretlerinin bir yenisini Karamürsel’de gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, CHP Karamürsel İlçe yöneticileri, Karamürsel Belediye Meclisi üyeleri Akın Bilge Başaran, Adem Pekyürek, İlkay Kaya, Orhan Demirer ve partinin geçmiş dönem ilçe başkanları gün boyu yaptıkları ziyaretlerle bölge halkının taleplerini dinledi.

CHP’NİN KARAMÜRSEL’DEKİ KANAAT ÖNDERLERİ

İlk olarak Karamürsel İlçe Örgütü’nü ziyaret eden heyet, partinin geçmiş dönem ilçe başkanları Ali Kara, Fedai Uğurlu, İbrahim Akbaba’nın da aralarında olduğu partinin kanaat önderleri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. CHP’liler Safiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslanalp, Karapınar Mahallesi Muhtarı Rasim Güvenaltın, Osmaniye Mahallesi Muhtarı Ahmet Ertan, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Recep Şahin, Akpınar Mahallesi Muhtarı Yavuz Karaca’yı ziyaret ederek bölgenin çözüm bekleyen sorunları hakkında bilgi aldı.

ALİ KÜPÇÜ’YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

CHP’liler geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu hasar gören Şiir Kafe’nin sahibi Ali Küpçü’yü de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yöre halkının bölgeye büyük zarar vermesi sebebi ile yapımına karşı çıktığı taş ocağı ile gündeme gelen Kızderbent için bölge halkına büyük destek veren CHP’liler konuyla ilgili son durum hakkında bilgi almak adına Kızderbent Dayanışma ve Kalkınma Derneği’ni ziyaret etti.

KIZDERBENT’TE TAŞ OCAĞINA HAYIR

ÇED toplantısı öncesinde Ankara’da dün gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na katıldıklarını belirten Kızderbentliler, komisyon tarafından oldukça olumlu karşılandıklarını ifade etti. Karamürsel Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında taş ocağının yapılması planlanan bölgenin ormanlık alan değilmiş gibi belediye tarafından lanse edildiğini ifade eden bölge sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Kızderbent, siyaset üstü bir durumdur. Bölge halkı ne istiyorsa bu kararın her zaman destekçisi olacağız. Kızderbent’te taş ocağının yapılmaması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.