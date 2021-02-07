Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında sahaya çıktı

Maç başladı...

İlk atak Kocaelispor'dan geldi. 2. dakikada Semih şut çekti. Top sağdan dışarıya çıktı.

Dakika 4 Çorum gole yaklaştı. Sol kanattan Ertuğrul pası verdi. Sinan Kurumuş topu indirdi. Umut'un şutu istediği gibi olmadı.

Dakika 10: Çorum ekibinde topla ceza sahasına sokulan Ertuğrul'un şutu üstten dışarıya çıktı.

Dakika11: Penaltı atıyoruz

Çorum 0 Kocaelispor 1

Dakika 13:Kocaelispor Tahir'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Aynı futbolcu topun gerisine geçti ve fileleri havalandırdı.

Dakika 26: Çorum yine gole yaklaştı. Sinan'ın şutunda Kocaelispor savunmasından seken top kaleci Bayram'da kaldı.

Dakika 31 Kocaelispor Yiğitali ve Benhur ile tehlikeli olmak istedi ama topu bir türlü kaleye gönderemedi.

Dakika 45 soldan yapılan ortada Çorum'da Sinan topa kafayla vurdu top üstten dışarıya çıktı.

Dakika 45 + 2: Kocaelisporda Murat ceza sahası dışından şut çekti top kaleci Hasan Hüseyin de kaldı.

Dakika 45 artı 4: Çorum çok tehlikeli geldi. ofsayt kararıyla pozisyon gol değeri kazanmadı.

İlk yarı sona erdi

0-1

İkinci yarı başladı

İkinci yarıda 15 dakika geride kaldı, iki takım da net sayılabilecek bir pozisyon üretemedi.

Dakika 64 Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Yiğitali pasında Batuhan'ı topla buluşturamadı.

Dakika 66: Kocaelispor'da Mervan girdi Tahir çıktı.

Dakika 70 Kocaelispor gole yaklaştı. Benhur'un şutunda Hasan topu son anda çeldi. Boşta kalan topa Yiğitali ve Mervan hareketlendi ama kontrol edemedi.

Dakika 73: Kocaelispor'da Batuhan Er çıktı, Dilaver girdi.

Dakika 76: Kocaelispor'da Yiğitli'nin pasında Dilaver topla buluştu. Bu futbolcu topu sol ayağına çekti ve kaleyi yokladı. Kaleci Hasan Hüseyin topu güçlükle çıkardı

Dakika 77'de Kocaelispor'da Dilaver mutlak bir gol kaçırdı.

Dakika 78: Yiğitali'nin şutunda top Hasan Hüseyin da kaldı.

Dakika 83: Kocaelispor'da Yiğitali sarı kart gördü.

Dk. 84 Çorum'da Sinan şut çekti Bayram topu çıkardı.

Dakika 86: Kocaelispor'da Yiğitali çıktı Furkan girdi.

Kocaelispor'da Mervan sarı kart gördü.

En az 4 dakika ilave edildi.

Maç bitti

0 1

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Çorum FK: 1. HASAN HÜSEYİN AKINAY, 33. NAFİCAN YARDIMCI, 54. TARIK MAYHOŞ, 4. SALİH ZAFER KURŞUNLU

22. ABDULHAMİT YILDIZ, 80. HÜSEYİN BAK, 6. KEREM ÇAĞATAY, 10. UMUT KAYA, 12. ÖMER BOZAN, 27. MİKAİL ALBAYRAK, 99. SİNAN KURUMUŞ

Yedekler: 35. ERDİ YOKUŞLU, 23. DENİZ ÇÖRTLEN, 15. MUHAMMET FETTAHOĞLU, 14. OKTAY BALCI

53. ERTUĞRUL SANCAKTUTAN, 77. KÜRŞAT ALTUNKAYA, 52. EREN TOKAT, 26. METE YILDIZ, 61. MURAT TÜRKKAN, 18. MERT AKTAŞ

Teknik Sorumlu

İSMET TAŞDEMİR

Kocaelispor: 1. BAYRAM OLGUN, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 14. YİĞİTALİ BAYRAK

22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 41. GÖKHAN MERAL, 77. BENHUR KESER, 89. MESUT ÖZDEMİR, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU

Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 18. FURKAN GEDİK, 19. İSA NALBANT, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 30. EREN TÜRKKAL, 55. BAHRİ CAN AVCI, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 88. RAMAZAN ÇEVİK, 99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY