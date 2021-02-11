Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Sezer Şeker idaresindeki 54 H 5902 plakalı otomobil Emekevler Mahallesi mevkisinde yoğunlaşan trafikte yavaşlayan Turgut Akpınar idaresindeki 67 BA 023 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Sezer Şekeri sıkıştığı yerden çıkartwrak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker ambulansla özel bir hastaneye giderken yolda yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
11 Şub 2021 - 00:27 Güncelleme: 11 Şub 2021 - 00:28
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Kartepe D-100 karayolunda önünde seyir halindeyken yavaşlayan tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
11 Şub 2021 - 00:27 - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.