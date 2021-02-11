Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Sezer Şeker idaresindeki 54 H 5902 plakalı otomobil Emekevler Mahallesi mevkisinde yoğunlaşan trafikte yavaşlayan Turgut Akpınar idaresindeki 67 BA 023 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Sezer Şekeri sıkıştığı yerden çıkartwrak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker ambulansla özel bir hastaneye giderken yolda yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.