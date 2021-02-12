Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat

Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 5 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı üye 2 bin 154 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir yeni avukatlara belgelerini taktim etti. Genç meslektaşlarına mesleğin öneminden bahseden Candemir yeni avukatlara ve çocuklarının mutlu gününe şahit olan ailelerine teşekkür etti.
YENİ AVUKATLAR
Yemin ettikten sonra mesleğe ilk adımlarını atan Genç Avukatlar Av. İsa COŞKUN, Av. Berru Merve KUL, Av. Ruhi KOYUNCU, Av. Ömer ARTUK ve Av. İsmail YILDIZ
Av. İsa COŞKUN: Kocaeli Barosunun yeni avukatı Av. İsa COŞKUN yemin töreni sonrası ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı
Av. Berru Merve KUL: Meslektaşları ile birlikte yemin eden Berru Merve KUL ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı
Av. Ruhi KOYUNCU: Çiçeği burnunda avukat Ruhi KOYUNCU ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı
Av. Ömer ARTUK: Kocaeli Barosunun yeni avukatı Av. Ömer ARTUK yemin töreni sonrası ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı
Av. İsmail YILDIZ: Meslektaşları ile birlikte yemin eden İsmail YILDIZ ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.