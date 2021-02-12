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- 12 Şub 2021 - 13:05 G: 12 Şub 2021 - 13:06

Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat

Kocaeli Barosu bünyesine 5 avukat daha katıldı. Genç avukatlara ruhsatnamelerini, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir takdim etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 5 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı üye 2 bin 154 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir yeni avukatlara belgelerini taktim etti. Genç meslektaşlarına mesleğin öneminden bahseden Candemir yeni avukatlara ve çocuklarının mutlu gününe şahit olan ailelerine teşekkür etti.

YENİ AVUKATLAR

Yemin ettikten sonra mesleğe ilk adımlarını atan Genç Avukatlar Av. İsa COŞKUN, Av. Berru Merve KUL, Av. Ruhi KOYUNCU, Av. Ömer ARTUK ve Av. İsmail YILDIZ

Av. İsa COŞKUN: Kocaeli Barosunun yeni avukatı Av. İsa COŞKUN yemin töreni sonrası ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Berru Merve KUL: Meslektaşları ile birlikte yemin eden Berru Merve KUL ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Ruhi KOYUNCU: Çiçeği burnunda avukat Ruhi KOYUNCU ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Ömer ARTUK: Kocaeli Barosunun yeni avukatı Av. Ömer ARTUK yemin töreni sonrası ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. İsmail YILDIZ: Meslektaşları ile birlikte yemin eden İsmail YILDIZ ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

12 Şub 2021 - 13:05 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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