Alınan bilgiye göre D-605 karayolunda Kandıra istikametine seyir halinde olan Tekin B'nin kullandığı 41 AGJ 202 plakalı otomobil, cezaevi mevkiindeki trafik ışıklarında Ömer D.’nin kullandığı 41 BG 262 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Tekin B. (24) ile araçtaki S.B. (43), Z.B.B. (10) ve E.R.B. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle yolun her iki istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
12 Şub 2021 - 13:08 Güncelleme: 12 Şub 2021 - 13:10
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
Kandıra D-605 karayolu cezaevi mevkisinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
12 Şub 2021 - 13:08 - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.