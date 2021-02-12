Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre D-605 karayolunda Kandıra istikametine seyir halinde olan Tekin B'nin kullandığı 41 AGJ 202 plakalı otomobil, cezaevi mevkiindeki trafik ışıklarında Ömer D.’nin kullandığı 41 BG 262 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Tekin B. (24) ile araçtaki S.B. (43), Z.B.B. (10) ve E.R.B. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle yolun her iki istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.