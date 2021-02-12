CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay 28 yaşındaki Adak, 9 Şubat 2021 Salı günü, gece yarısında İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler bulunan bir üstgeçitten atlayarak intihar etti. Adak’ın intiharının ardından partide tepkiler dinmezken istifalar da beraberinde geldi. Partili gençler Adak’ın cenazesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Milletvekillerine tepki gösterdi. Partili gençler, partinin büyüklerine tepki gösterirken bugün CHP İl Binası önünde basın açıklaması düzenledi. İl binasın önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve Keramettin Gençtürk, CHP İzmit İlçe, Başkanı Selman Yıldırım, ilçe başkanları ve çok sayıda genç katıldı.

“BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM”

Basın açıklamasında ilk konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, “İmkan kapıları yüzüne kapanan, kazansın diye çalıştıklarının ona iş vermediği Tugay kardeşimiz için buradayız. Tugay kardeşimizin vefatının ardından siyasi sözler eden kim varsa kınıyoruz. Acımız taze, bırakın acımızı yaşayalım” dedi.

“SEBEP DEĞİL SONUÇTUR”

Karakadılar’ın ardından söz alan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz “Tugay’ın hikayesi gençlik kollarındaki birçok arkadaşımızın hikayesidir. Tugay’ın hayatını kaybetmesi bir şeyin sebebi değil, sonucudur. Gençlerin işsizlik sorununun bir sonucudur. Tugay hepimizin yoldaşıdır. Biz aynı umudu paylaşmaktayız.

“PARTİNİN GELENEKSEL GÜCÜ”

Karakadılar’ın ardından söz alan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz konuşmasında, “Tugayın hikayesi CHP’DE görev yapan bir çok gencin hikayesine benziyor. Onların yasını tutmak için buradayız. Tugay’ın yaşamdan vaz geçmesi bir sebep değil sonuçtu. Tugay hepimizin yoldaşıydı. Yaz kamplarımıza aktif katılan CHP geleneğinden gelen bir arkadaşımızdı. Tugay hepimizin hafızasında olacak. Tugay’ın bazı şeyleri paylaşmamasının sebebi partisinin geleneksel gücüdür. Sorulacak bir hesap varsa birliktelikten çıkacak bu hesap. Tugay nasıl vefat ettiyse ve bu bir sonuçsa bunu hesabını sormak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ BİR TUGAY’A BAKAMADI”

Sorulacak bir hesap var ise bu aile içindekilerden bu çıkacaktır. Bunun hesabını sormak benim görevim. Biz gençlik kolları olarak sonraki süreçle ilgili taleplerimizi ilettik. Her gelişme Kocaeli kamuoyu ile paylaşılacaktır. Türkiye’ye bakan Kocaeli bir Tugay’a bakamadı” dedi. Genel başkanın konuşmasının ardından CHP İl Gençlik Kolları tarafından Tugay Adak’ın ağzından kaleme alınan yazı okundu ve program sonra erdi.

AKAR, TARHAN VE HÜRRİYET’E TEPKİ

Başkanların konuşmasının ardından İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Ünal, Tugay Adak’ın ağzından yazılan mektubu okudu. Tugay Adak’ın ağzından yazılan mektubun, “. Halbuki bir günde memur olup liyakat sahibi olanların ülkesinde ben liyakatsiz kaldım” kısmında alandaki gençler hep birlikte FATMA KAPLAN HÜRRİYET diye bağırdı. Mektubun, “Kardeşlerime hakkım helal olsun. Ben 28 yılda hepinizi yüreğime sığdırdım; ama asfaltta yatan bedenimi bir yoğun bakım ünitesine sığdıramayan parti büyüklerine hakkım bir yana selamın bile yoktur!” kısmında ise alandaki gençler HAYDAR AKAR diye bağırdı. Mektubun, “Şimdi gönül rahatlığıyla sizin olsun koltuklar, o kırmızı plakalar, o plazalar.. Gençler sayesinde kazanılan o parti meclisi koltukları, il Başkanlığı koltukları sizin olsun” kısmında ise gençler hep birlikte TAHSİN TARHAN diye bağırdı.

İşte Tugay Adak ağzından yazılan o mektup

Ben Tugay Adak!

Hikayemi hepiniz öğrendiniz. 2014 yılında partimin bayrağını asarken 21 yaşında bir gözümü kaybettim. Mağduriyetimden kendime bir kazanç sağlama yoluna hiç gitmedim, bana verilen ve tutulmayan hiçbir sözü kendime dert edinmedim, kimseye sözünü tutmadı diye bir tepki de göstermedim. Sizin anlayacağınız söz verenler sözlerini yediler; lakin ben onurumu hiçe sayıp kimseden medet dilenmedim. Kendi çabamla ekmek paramı kazandım, partimden emeğimi esirgemedim. Ben partimi, partili arkadaşlarımı herkesten çok sevdim. Partim ve arkadaşlarım değil; ama makam sahipleri beni gönüllerine sığdıramadı.

Beni ve milyonlarca genci Fetullahçı sınav sistemine mahkum eden bu düzene rağmen üniversiteyi kazandım. Maalesef malum hayat şartları orada da karşıma çıktı ve okulumu bitiremedim. AKP'nin liyakatı, beceriyi yok saydığı memurluk sisteminde milyonlarca genç gibi benim de torpilim olmadığı için kendime yer bulamadım. Belki hata bendeydi belki babam ensesi kalın biri değildi. Halbuki bir günde memur olup liyakat sahibi olanların ülkesinde ben liyakatsiz kaldım. Ne zaman her şey çok güzel olacak desem beni AKP'nin çürümüş düzeninde partili büyüklerim sahipsiz bıraktı. Kısacası biz yerimizde kaldık.

Birileri üstümüze basıp yükseldi. Biz, sizi rüyanızda dahi görseniz inanamayacağınız makamlara sığdırdık da siz beni ve

kardeşlerimi bir yere sığdıramadınız. Oysa ben 28 yıllık yaşamıma; Gezi eylemleri, adalet yürüyüşü, referanduma hayır gibi onlarca direniş sığdırdım. Partim için yaptığım hiçbir şey için en ufak bir pişmanlığım yoktur!

Ama içimin yandığı iki konu vardır

Partim zora düşmesin diye anneme belediyede işe girdim diye yalan söyledim. Kardeşlerim makul bir dille anneme söyleyin beni affetsin. Kardeşlerime hakkım helal olsun. Ben 28 yılda hepinizi yüreğime sığdırdım; ama asfaltta yatan bedenimi bir yoğun bakım ünitesine sığdıramayan parti büyüklerine

hakkım bir yana selamın bile yoktur!

Ve artık ben yokum! Partisi için gözünü kaybeden Tugay artık canını da kaybetti. Şimdi gönül rahatlığıyla sizin olsun koltuklar, o kırmızı plakalar, o plazalar.. Gençler sayesinde kazanılan o parti meclisi koltukları, il Başkanlığı koltukları sizin olsun. İmkanlar sizin olsun... Vaatler, yalan rüzgarları sizin. Ama bu son olsun! Kimsenin sonu benim gibi olmasın, ders olsun herkese!

Hiçbir genç arkadaşım benim yaşadığım buhranları yaşayıp, içinden çıkılmaz girdaplara girmesin. El verin birbirinize, el verelim birbirimize..

Kartepe'de sıcak bir toprağın koynunda yatan ve sizi herkesten çok seven, kardeşiniz, yol arkadaşınız Tugay..