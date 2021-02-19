İzmit Belediyesinden muhtarlara doğum günü sürprizi

İzmit Belediyesi, kentin tüm mahalle muhtarları ile bir aile gibi birlikte yol yürümeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekibi, muhtarları en özel günlerinde de yalnız bırakmadı. İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl’ın eşlik ettiği ekip, Şubat ayında doğan tüm muhtarları ziyaret ederek doğum günlerini kutladı. Ekip, yaş pasta ile ziyaret ettiği muhtarlara sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.



BÜYÜK BİR AİLE



İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında doğan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan ve Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman’ı muhtarlıklarında ziyaret ederek doğum günlerini kutlayarak büyük bir aile olduklarının mesajını verdi.