Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan Gölcük yönünde seyir halinde olan Polat Şimşek idaresindeki 41 AAF 812 plakalı otomobil, Yeniköy sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Takla atarak yola savrulan otomobili son anda fark eden ve aynı yönde seyir halinde olan Z.A. idaresindeki 41 H 8132 plakalı otomobil ise aniden sağ şeride manevra yapınca ardından gelmekte olan M.U. idaresindeki 41 P 0230 plakalı işçi servisi otomobile çarptı. Meydana gelen kaza nedeniyle D-130 karayolu trafiğe kapanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 41 AAF 812 plakalı otomobilin sürücüsü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, diğer otomobilin sağ koltuğunda bulunan ve hafif yaralanan C.C.C. isimli şahıs ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.