Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar

Sakarya Adapazarı’na 10 kilometre mesafedeki 1. derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü, her yıl binlerce misafirini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerini göl manzarasının yanı sıra mükemmel etkinliklerle eğlendirdiklerini aktaran Poyrazlar Gölü İşletmecisi Hakkı Tank; “Buradaki faaliyetlerimiz çoğaldı. Bisiklet, deniz bisikleti, at ve faytonumuz var. Girişten çıkış kapısına kadar 4,5 kilometre mesafeyi ailelerin çocuklarıyla gezebileceği trenimiz var. Ziyaretçilerimiz ATV ile safari yapabilir. Herkesi buraya davet ediyoruz. Güzel havaların tadını burada çıkarabilirsiniz” dedi.

Sakarya’ya 7-8 km uzaklıkta bulunan Alüvyon set Gölü Poyrazlar, 67 hektar alana yayılmıştır. Gölün diğer bir adı da Teke Gölü’dür. Derinliği yer yer 3-8 metre arasında olan Poyrazlar Gölü, tabiatın ortasında bulunan bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Kuşların göz yolları üzerinde yer alan Poyrazlar gölü, özellikle su kuşlarının beslenme ve üremesi için önemli bir nokta olarak görülüyor. Sakarya Nehri’nin yatak değiştirmesiyle meydana gelen Poyrazlar Gölü, normal zamanlarda nehir sızıntılarıyla kendini beslemektedir.

Yazın başka kışın başka güzel

Sakarya’nın yüzü haline gelmiş Poyrazlar Gölü Mesire Alanı yazın ayrı kışın ayrı güzel tablolar orta koymaya devam ediyor. Poyrazlar Gölü Mesire Alanı İşletmecisi Hakkı Tank; “Poyrazlar Gölü Mesire Alanı artık Sakarya’nın dışa açılan yüzü haline de gelmiştir. Burada yazları piknik ve yürüyüş yapan insanlar kışın gördüklerinde yeniden aşık oluyorlar. Doğanın göbeğinde oluşan bu manzaraya kayıtsız kalmak imkansız. Dış çekimler için gelen onlarca arkadaşımız var. Daha fazlası da talep olarak geliyor. İnsanlar burayı ve doğal güzelliğini seviyor” dedi.

Hafta sonu yasaklarının kalkması canlılık katacak

Sakarya’nın doğa harikası yerlerinin başında gelen Poyrazlar Gölü Korona virüs dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine kapatan yerlerden bir olan Poyrazlar Gölü Virüs salgınından sonra canlanacak. Turizmin canlanması ile de iyice hareketlenmesi beklenen Poyrazlar Gölü Mesire Alanı, tabiatın içinde sunduğu eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olmaya devam edecek. Poyrazlar Gölü Mesire Alanı Sorumlusu Emre Tank; “Göl çevresini komple bakıma aldık. Vatandaşların 'Kendin pişir, kendin ye' tarzı piknik yaptıkları mangallar da bakımdan geçiriliyor. Yine işletme olarak park içindeki yollarda da gerekil bakım çalışmasını yapıyoruz. Tek amacımız halkımıza kaliteli, güler yüzlü, temiz ve ucuz hizmeti sağlamaktır" diye konuştu.