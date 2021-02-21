Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu!

Gölcükspor, İçel’den eli boş döndü. Covid krizi yaşayan kırmızı siyahlılar bireysel hataların kurbanı oldu.

ATEŞ HATTINDALAR

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor mutlak puan ya da puanlar için gittiği İçel’den ummadığı bir skorla döndü. Son Covid testi pozitif olduğu için Teknik Direktör Adil Kuru’nun yer almadığı ve önemli futbolcularının forma giyemediği kırmızı siyahlılar rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Özellikle ilk iki goldeki bireysel hatalar, sonucu belirleyen etkenlerin başında gelirken alt sıralardaki Batman ve Erbaa’nın da kazanması ile Gölcükspor haftayı ateş hattında tamamladı.

İNANILMAZ HATALAR

Mersin Stadı’nda oynanan maça iyi başlayan Gölcükspor çok kötü bir golle geriye düştü. 26. dakikada atılan geri pasta top kısa kaldı ve Hakkı Tosun araya girerek kaleci Gürkan Arıkan’ın solundan topu ağlara gönderdi. Beraberlik golünü bulmak için oyunu rakip sahaya yıkan Gölcük ekibi yine çok kötü bir gol daha yedi. Atak yönü sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Gürkan müsait durumda olmasına rağmen topu avuçlarının içinden kaçırdı. Boşta kalan topu kaleye gönderen Gökcan Gelmen fileleri havalandırdı ve farkı 2’ye çıkardı.

ŞİLE YILDIZ MAÇINDA TELAFİ EDECEKLER

Bir birinden basit iki gol yiyerek soyunma odasına giren Gölcükspor ikinci yarıda da gol bulmak için rakip karşısında baskılı bir futbol ortaya koydu ancak bir türlü fileleri havalandıramadı. 63. dakikada İçel adına Furkan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına girerken topu sağ üst köşeye gönderdi. Kaleci Gürkan topa uzansa da yetişemedi ve skor 3-0 oldu. Kalan süredeki çabalar Gölcükspor adına gol getirmedi ve kırmızı siyahlılar rakibine 3-0 mağlup oldu. 22 puanla ateş hattında yer alan ekibimiz 25 Şubat Çarşamba günü Şile Yıldızspor’u konuk edecek.