Esnaf kan ağlıyor! AKP’de ‘Lebalep’ kongre

AKP İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi bugün Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapıldı. Atanmış İl Gençlik kolları Baki Özdemir’in tek aday olduğu kongrede yüzlerce genç katıldı. Vatandaşa ve esnafa kısıtlamaların olduğu pandemi döneminde yapılan kongrede salon hınca hınç doldu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kongrenin girişinde ateş ölçümü ve HES kodu alınmadı. Kongrede gençlerin Kapalı alanda yapılan kongrede gençlerin bir kısmının maske kuralına uymadığı görüldü. Sadece 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu tek adaylı kongreye binlerce kişi katılıp slogan attı.