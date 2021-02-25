AKP İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresi bugün Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapıldı. Atanmış İl Gençlik kolları Baki Özdemir’in tek aday olduğu kongrede yüzlerce genç katıldı. Vatandaşa ve esnafa kısıtlamaların olduğu pandemi döneminde yapılan kongrede salon hınca hınç doldu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kongrenin girişinde ateş ölçümü ve HES kodu alınmadı. Kongrede gençlerin Kapalı alanda yapılan kongrede gençlerin bir kısmının maske kuralına uymadığı görüldü. Sadece 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu tek adaylı kongreye binlerce kişi katılıp slogan attı.
25 Şub 2021 - 17:22 Güncelleme: 25 Şub 2021 - 17:28
Esnaf kan ağlıyor! AKP’de ‘Lebalep’ kongre
Kocaeli’nin yüksek riskli kategoride olduğu pandemi döneminde AKP İl Gençlik Kolları Kongresi sosyal mesafe kurallarına uyulmadan, “Lebalep” şekilde yapıldı
25 Şub 2021 - 17:22 - Siyaset
Muhabir Serhat Güneş
# AKP
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.