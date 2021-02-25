AKP’de ‘Labalep’ kongre 400 kişi yeterken bin kişilik salon doldu

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresini bugün Hasan Gemici Spor Salonunda yapıldı. Kongrede Mevcut atanmış başkan Baki Özdemir tek aday olarak katıldı. Toplam 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 50 kişilik yönetim kurulu seçilecek. Kapalı alanda yapılan kongrede sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Ateş ölçümünün yapılmadığı ve HES Kodunun alınmadığı kongrede bazı partili gençler maske kuralına uymadı.

KONGREYE YOĞUN KATILIM

Birçok esnafın il yerlerini açamadığı dönemde yapılan kongreye AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gençlik Kolları MKYK AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Ensar Topcu, Hasan Murat Öz, Mustafa Zengin, Veli Velat Akyıldız, Lokman Hekim Güler, Eski İl Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“DAVA NEDİR SİZDEN ÖĞRENDİK”

Divan Başkanlığını MKYK üyesi Osman Şahin’in yaptığı kongre İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre mesajı ile devam etti. Kongrede ilk Konuşmayı İl Gençlik Kolları Başkan Adayı Mevcut Başkan Baki Özdemir gerçekleştirdi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek başlayan Özdemir, “Sayın Cumhurbaşkanımız hayat nedir, dava nedir biz bunların hepsini sizden öğrendik. Milleti temsil ederken milletle yürümeyi sizden öğrendik. Uluslararası toplantılarda şehidi temsil eden bayrağı kaldırdığınızda mukkaddese hürmeti sizden öğrendik. Kongremizi hayır olsun, zaferimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

BABASINI ANARKEN GÖZLERİ DOLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği konuşmasının ardından Özdemir, “Bizler nasibini arşa dayamış gençleriz. Ne zaman başımız sıkışsa yolumuzda olan İl Başkanımız Mehmet Ellbeşe’e, Mutlu Şehrin Mutlu gençlerini inşa eden Büyükşehir Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve bize şefkati ile yaklaşan Ahmet Büyükgümüş’e, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza Teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Sevgili Anacığıma, eşime ve hakkı rahmetine kavuşan dava adamı babama ediyorum” şeklinde konuştu.

“BEN KISIK SESLERDEN BİRİYİM”

Özdemir’in ardından kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. Gençlerin tezahürat eşliğinde konuşmasına başlayan Büyükakın, “Ben kısık seslerden biriyim sesim hemen gidiyor. Müsaade edin kısa konuşacağım” dedi. Sözlerinin devamında büyükakın, “Bu dava bir bayrak yarışı. Bu dava devam edecekse, bu bayağın gelecekteki taşıyıcıları siz gençler olacak. Sizler sağlam durursanız bu dava hiçbir zaman yere düşmeyecek. Bizim size inancımız tam. 6. Olağan Gençlik Kolları Kongremizin hayırlara vesile olmasını ve gençlik kolları başkanı baki kardeşimizin ve yönetiminin başarılar ile yoluna devam etmesini yüz rabbimizden temenni ediyorum” dedi. Kürsüde tekrar sesi kısılan Büyükakın, “Ses gider, önemli olan davanın devam etmesi” dedi ve sözlerini Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Utansın’ şiiri ile sonlandırdı.

“BAYRAK BAKİ KARDEŞİMİZDE”

Büyükakın’ın ardından kürsüye İl Başkanı Mehmet Ellibeş çıktı. Kongrenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Ellibeş, GENÇLERİN YAKLAŞIK BİR yıldır pas tuttuğunu özlem giderdiğini ifade etti. Ellibeş konuşmasında, “Gençlik Kolları kongreleri sıradan bir kongre değildir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz kadrolar bu salonlarda. Sizler bu memleketin yarınlarısınız. Biz bu vesile ile teşkilat yapımızda gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Siz bizlerin uç beylerisiniz. Sizler her zaman yerinizi dolu dolu doldurdunuz. Mücadelemiz devam ediyor. Çok şanslıyız, yürüyüşümüzde Recap Tayyip Erdoğan diye bir lider başımızda. Şimdi bayrak baki kardeşimizde. Rahmetli babası dostumdu. Teslim aldığınız bayrağı Kocaeli’nin burçlarına dikeceksiniz” dedi.

“KADINLAR SÖZ SAHİBİ İSE MİMARI ERDOĞAN’DIR”

AKP MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ise, “AK Partinin Kocaeli Gençlik Kongresi bir marka. Ankara’da Gençlik Kolları ile ilgili bir konu açıldığında ilk akla gelen Kocaeli Gençlik Kolları. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedeflere yaş itibari ile sizlerle yürüyeceğiz. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Eğer bugün gençlerimiz ve kadınlarımız söz sahibi ise bunun mimari Recep Tayyir Erdoğan’dır” dedi.

“KOCAELİ TEŞKİLATI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Kürsüye son olarak çıkan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Bizim sevdamız davamıza. Bizim sevdamız liderimizin, azmine ve kararlılığına. Bu gençlik sağlam durdurdukça bu davadan nice zaferlerle çıkacağız. Maşallah Kocaeli size” dedi. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden AKP İl Yöneticisi Ahmet Demirkıran’a rahmet dileyerek konuşmasına devam eden Büyükgümüş, “Kongrelerimizi büyük bir coşku ile sürdürüyoruz. Türkiye’nin her yerinden aldığımız enerji ile mart tarihinde hep birlikte Ankara’da buluşacağız. Yeni dönede Baki Kardeşimizin etrafında kilitlenmeye Kocaeli teşkilatımız hazır mı? İnşallah bir olacağız kardeş olacağız. Kocaeli teşkilatı bizim en büyük gücümüzdür” dedi.

AKP Gençlik Kolları Yönetim listesi:

Baki ÖZDEMİR,

Abdulkadir GÖZÜTOK,

Abdullah DEMİR,

Ali ÖZBEKTEMUR,

Arda MUSAOĞLU,

Bahtiyar TURAN,

Bedirhan ÇOBAN,

Burak BAŞYİĞİT,

Burak BULUT,

Burak GÖKSU,

Burak TEMEL,

Çağatay ÇAĞLAYAN,

Davut Önder AKBAŞ,

Ebru GEHYA,

Eda YILDIZ,

Ekrem YAZICI,

Elif ÖZCAN,

Enes ERTUĞRUL,

Fatih ÇELİKBİLEK,

Havva Berna CANAYKIN,

İbrahim ÇİMEN,

İsmail DURSUN,

İsmail YAŞAR,

Kenan ÖZKÖK,

Mehmet CERAN,

Merve TANRIKULU,

Mervenur ÖZER,

Muhammed Tayyip ATEŞ,

Muhammet İNCİ,

Murat AKKAYA,

Mustafa ÇELİK,

Mustafa Utkucan DİZDAROĞLU,

Mücahit Emin KARA,

Nihan Sümeyye GÜNDOĞDU,

Oktay KARAKAŞ,

Onur KINDAN,

Onur YÜKSEL,

Ozan DENLİ,

Ömer OĞUZ,

Safahan KOCAMAN,

Seda YAZICI,

Sedanur KÖNCÜ,

Şeydanur YILMAZ,

Uğur GÖKÇE,

Yağmur OYAN,

Yasin PİLAVCI,

Yunus Emre FURUNCU,

Yunus YILDIRIM,

Yusuf BÜYÜK,

Yusuf Kaan KARHAN