3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Sapana Yolu Caddesinden Akmeşe yönünde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 41 AFP 668 plakalı otomobil, D-100 bağlantı yoluna girmeye çalışan U.T. idaresindeki 34 DKF 398 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan her iki otomobil de savrularak Akmeşe yoluna bağlanmak için kavşakta bekleyen F.Ç. idaresindeki 41 GF 824 plakalı cipe çarptı. Kazada cip sürücüsü yaralanmazken diğer araç sürücüleri ve M.T. ile U.T. ve U.T.’nin kullandığı araçta bulunan N.Ö. ile M.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.