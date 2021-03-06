Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle üç aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin koronavirüs yoğunluğuna göre belirlendi. Turuncu kategoride bulunan Kocaeli, cumartesi yasağının kalktığı iller arasında yerini aldı. Kocaelililer haftalar sonra ilk defa Cumartesi günü sokağa çıkabildi. Önceki günlere oranla ekstra bir yoğunluğun görülmediği İzmit sokaklarında öğle saatlerinde kafeler beklendiği kadar yoğun olmadı.
İSTİKLAL’DE İNSAN YOĞUNLUĞU
Önceki gün akşam saatlerinde tıklım, tıklım olan eski vilayetin bulunduğu kent meydanındaki kafelerde öğle saatlerinde yoğunluk gözlemlenmedi. Yürüyüş yolunun yani sıra İzmit İstiklal Caddesindeki insan yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Saat 05.00 ile saat 21.00 saatleri arasında yasağın olmadığı cumartesi günü Restoran, Kafe, tatlıcı, pastane, çay bahçesi gibi yerler akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.