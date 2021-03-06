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- 06 Mar 2021 - 14:48 G: 06 Mar 2021 - 14:51

Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi

Koronavirüs risk haritasında göre yüksek risk grubunda yer alan Kocaeli’de bugün vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı, esnaf kepenk açtı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle üç aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin koronavirüs yoğunluğuna göre belirlendi. Turuncu kategoride bulunan Kocaeli, cumartesi yasağının kalktığı iller arasında yerini aldı. Kocaelililer haftalar sonra ilk defa Cumartesi günü sokağa çıkabildi. Önceki günlere oranla ekstra bir yoğunluğun görülmediği İzmit sokaklarında öğle saatlerinde kafeler beklendiği kadar yoğun olmadı.

İSTİKLAL’DE İNSAN YOĞUNLUĞU

Önceki gün akşam saatlerinde tıklım, tıklım olan eski vilayetin bulunduğu kent meydanındaki kafelerde öğle saatlerinde yoğunluk gözlemlenmedi. Yürüyüş yolunun yani sıra İzmit İstiklal Caddesindeki insan yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Saat 05.00 ile saat 21.00 saatleri arasında yasağın olmadığı cumartesi günü Restoran, Kafe, tatlıcı, pastane, çay bahçesi gibi yerler akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. 

06 Mar 2021 - 14:48 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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