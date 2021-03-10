Miraç Kandili İzmit'te bulunan tarihi Fevziye Camiinde coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gittiği ve buradan göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandilini, tarihi İzmit Fevziye Camii’nde dualar ile kutladı. İzmit Müftüsü Mehmet Reşad Şavlı’nın da katıldığı kandil programa aynı zamanda işaret dili eğitmeni de katıldı. Kandil programı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşti.
10 Mar 2021 - 21:35 Güncelleme: 10 Mar 2021 - 21:55
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Kocaeli’de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Fevziye Cami’inde bir araya gelerek dua etti.
10 Mar 2021 - 21:35 - Gündem
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.