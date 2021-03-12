Milli Marşın yüzüncü yılı

İstiklal Marşımızın yüzüncü yılının TBMM tarafından ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesinin 100’üncü yılı kentimizde çeşitli etkinlikler ile kutlandı. İlk ve en kapsamlı program Kocaeli Valiliğinin ev sahiplinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapıldı. Programa ev sahibi Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, AKP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma İl Komutanı Albay Ümit İlbayı, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Cahit Elginkan Andolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

“ÇAĞIN TANIĞI BİR DAVA ADAMI”

Programda söz alan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atilla Demir, “İstikal Marşımızı bize armağan eden Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha anıyoruz. Vatan esaret altındayken gür bir ses ‘Korkma’ diye haykırıyordu. Bu ses Mehmet Akif’in sesiydi. Millete ümit aşılıyordu. Mehmet Akif, şiirleriyle, makaleleleri için bu milletin hislerini, dertlerini dile getirdi. İçinde bulunuduğu dönemi bilmeden Mehmet Akif’i anlamak mümkün değil. Kendisi çağının tanığı bir dava adamıdır. Mehmet Akif Ersoy’un bu milletin hafızasında önemli yeri vardır” dedi.

ÖDÜLLER TESLİM EDİLDİ

Törende resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri teslim edildi. Resim yarışmasında birinci olan Kroman Çelik İlkokulu 3’ünücü sınıf öğrencisi Hira Nur Beşiroğlu, şiir yarışmasında birinci olan Uluslararası Dostluk Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Ümmühan Acar ve kompozisyon yarışmasında birinci olan Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Medine Berra Kayhan’a ödüllerini Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy verdi.

ŞİİRLER OKUNDU

Yarışmaların ikincilik ve üçüncülük derecelerinde ödül alan öğrencilere ise ödüllerini AKP Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal tarafından verildi. Programda Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Öğrencileri, isitklal mücadelesini anlatan şiirleri okudular. Bugüne özel gerçekleştirilen koreografiler, izleyicilere duygusal dolu anlar yaşattı.