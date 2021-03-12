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- 12 Mar 2021 - 22:11 G: 12 Mar 2021 - 22:21

Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı

 Derince Deniz Mahallesinde bulunan bir halı ve oto yıkamacıda iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto ve halı yıkamacıda meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi tabancasına sarılarak Ertuğrul Omurca (27) ve Sercan Sivrikale (39) isimli şahıslara ateş etti. Omurca bacağından 2 kurşunla yaralanırken Sivrikale ise eline isabet eden mermi ile yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken yaralılar için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılardan Ertuğrul Omurca ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, Sercan Sivrikale ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı. Yaralıların şüphelilerle aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öne sürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri iş yerinde inceleme çalışmaları yaparken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

12 Mar 2021 - 22:11 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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