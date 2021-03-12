Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto ve halı yıkamacıda meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi tabancasına sarılarak Ertuğrul Omurca (27) ve Sercan Sivrikale (39) isimli şahıslara ateş etti. Omurca bacağından 2 kurşunla yaralanırken Sivrikale ise eline isabet eden mermi ile yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken yaralılar için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılardan Ertuğrul Omurca ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, Sercan Sivrikale ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı. Yaralıların şüphelilerle aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öne sürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri iş yerinde inceleme çalışmaları yaparken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.