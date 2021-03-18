Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun

18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü sebebiyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleşti. Programda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Çanakkale Savaşının 106. Yıl dönümü sebebiyle Gölcük Fen Lisesi tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında başarılı olan öğrencilere Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ödülleri takdim edildi. Ardından Çanakkale Zaferini anlatan slayt gösterisi gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YILI

Gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkan, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, il Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Recep Salih Doğan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.