Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106ncı yıldönümü Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarında adına yakışır etkinliklerle kutlandı. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimiz de saygıyla minnetle anıldı.
ATATÜRKE MİNNET DUYGULARI
Çift yabancı dil eğitimi veren Kids Anaokulu ile verdiği eğitimi ilimize ilk getiren Montessori Anaokulundaki etkinlikler milli duyguları kabarttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programlarda çocuklara Çanakkale Zaferinin önemi anlatıldı Tük milletinin yüceliğine vatan sevgisine vurgu yapıldı. Mustafa Kemal Atatürkün mantığı ve zekası Seyit Onbaşının ülkemiz için harcadığı emekler kahramanlarımızın mücadeleleri anlatılırken bu bilgiler Çanakkale belgeseliyle perçinlendi. Türkülerle piyeslerle Çanakkale ruhu yaşatıldı. Düzenlenen ayrı ayrı her etkinlikte Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe yazdıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürke ve komutasındaki Türk ordusuna minnet duyguları vardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.