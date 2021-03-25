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- 25 Mar 2021 - 22:42 G: 25 Mar 2021 - 22:44

Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!

Erokspor’a deplasmanda 3-2 yenilen Gölcükspor ligde kalan 5 maçı da kazanmak zorunda. ONUR ÖZTONGA EROK’A GALİBİYETİ GETİRDİ 3. Lig 3. Grup’ta var olm...

Erdem ÖVÜÇ
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Erokspor’a deplasmanda 3-2 yenilen Gölcükspor ligde kalan 5 maçı da kazanmak zorunda.

ONUR ÖZTONGA EROK’A GALİBİYETİ GETİRDİ

3. Lig 3. Grup’ta var olma savaşı veren Gölcükspor, Erokspor deplasmanında iyi mücadele etmesine rağmen rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamadı. İki kez geriye düştüğü maçta rakibini yakalayan ancak Onur Öztonga’nın golü ile maçı kaybeden kırmızı siyahlıların kalan haftalarda hata lüksü kalmadı. 25 puanla ateş hattında yer alan Gölcükspor’un 5 maçı da kayıpsız geçmesi şart.

FARK AÇILDI

Erbaa’nın lige havlu atan Yalova’yı 2-0 ile geçmesi, Batman’ın lider Soma’yı 2-0 devirmesi, Elazığ Karakoçan’ın zorlu Isparta deplasmanından puanla dönmesi, Gölcükspor’un canını daha da sıktı. Gölcükspor’un bir maçı eksik olan Erbaa ile arasında 6 puan fark bulunuyor, aynı maç sayısındaki Elazığ ve Batman Petrol ile aradaki fark 7’şer puan.

BU HAFTA BAY GEÇECEK

Önümüzdeki haftayı bay geçecek olan Gölcükspor bir sonraki maçını Elazığ Karakoçan ile sahasında oynayacak. Bu maçta kayıpsız geçmek zorunda olan ekip sırası ile Yalovaspor (D), Cizrespor (İ), Çatalcaspor (D) ve Arhavi ile karşı karşıya gelecek. Erbaa’nın rakipleri Cizre (D), Çatalca (İ), Arhavi (D), Çarşamba (İ), Soma (D) ve Karşıyaka (İ) olacak.

25 Mar 2021 - 22:42 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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