Engin Koyun artık BAŞKAN!

Kocaelispor’da yönetim kurulu daha önce 20-27 Mart’ta olağanüstü genel kurul kararı almıştı. 20 Mart’ta çoğunluk sağlanamamıştı. Kongrenin ikinci oturumu çoğunluğa bakılmadan gerçekleşti. Seka Park’taki yer alan Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki genel kurula mevcut başkanvekili Engin Koyun tek liste ile girdi ve oy çokluğu ile başkan oldu.

YÖNETİM 21 KİŞİDEN OLUŞTU

Sinan Üner, Selim Ordu ve Büşra Yağız’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurul yaklaşık 40 dakika rötarlı başladı. 1224 üyenin oy kullanma hakkı olduğu yeşil siyahlıların 237’si haziruna imza attı. Verilen önergelerin ardından daha önce 17 olan yönetici sayısı 21’e çıkarıldı. Ayrıca yeni üyelere bir sonraki genel kurulda oy kullanma hakkı tanındı. Gündem maddeleri tek tek oylandı ve Engin Koyun oy birliği ile başkanlığa getirildi. Bir önceki yönetimden 11 yönetici yeni dönemde de yer alırken kadroya 10 yeni yönetici dahil oldu. Gün sonunda toplu halde fotoğraf verildi.

KOCAELİSPOR YENİ YÖNETİM KURULU – ASİL -

ESKİ YÖNETİMDEN

Engin Koyun

Vural Yıldız

Önder Karakaş

Av. Harun Kaya

Melih Oral

Ömür Öztürk

Ekrem Can

Mehmet Yaşar

Tuncay Arıcan

Bekir Halefler

Abdülkadir Yılmaz

YENİLER

Dursun Özdemir

Veli Başkurt

Recep Durul

Ulaş Yıldız

Özkar Dönge

Bilal Acar

Zeynel Abidin Akyol

Sait Ertuğ

Faruk Mamik

Yaşar Arslan

KOCAELİSPOR YENİ YÖNETİM KURULU – YEDEK –

Metin Dan

Yakup Baki

Yaser Türk

Menderes Kaya

Selim Ordu

Abdullah Parlak

Bekir Sarıgül

Cengiz Öztürk

Mustafa Şener

Büşra Yağız

Uğur Şahin

Levent Yücel

Bekir Keskin

Murat Çakmak

Fatih Sarıoğlu

Erhan Bilek

Sedat Akyol

Bülent Durmuş

Abdülkadir Yılmaz

Utku Halefler

Orçun Aygül

DENETİM KURULU - ASİL -

Ali Yazıcı

Tekin Polat

Dursun İlter

Özlem Feyzioğlu

Ali Karaca

DİSİPLİN KURULU - ASİL -

Abdullah Eryarsoy

Muhammed Seydaoğlu

Salih Balcıoğlu

Mehmet Tüysüz Muzaffer Gülfidan

SİCİL KURULU - ASİL -

Sertif Gökçe

Sinan Üner

Mesut Yılancı

Ceyhun Yalçın

Muzaffer Kurt