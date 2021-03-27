Engin Koyun artık BAŞKAN!

Kocaelispor’da yönetim kurulu daha önce 20-27 Mart’ta olağanüstü genel kurul kararı almıştı. 20 Mart’ta çoğunluk sağlanamamıştı. Kongrenin ikinci oturumu çoğunluğa bakılmadan gerçekleşti. Seka Park’taki yer alan Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki genel kurula mevcut başkanvekili Engin Koyun tek liste ile girdi ve oy çokluğu ile başkan oldu.
YÖNETİM 21 KİŞİDEN OLUŞTU
Sinan Üner, Selim Ordu ve Büşra Yağız’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurul yaklaşık 40 dakika rötarlı başladı. 1224 üyenin oy kullanma hakkı olduğu yeşil siyahlıların 237’si haziruna imza attı. Verilen önergelerin ardından daha önce 17 olan yönetici sayısı 21’e çıkarıldı. Ayrıca yeni üyelere bir sonraki genel kurulda oy kullanma hakkı tanındı. Gündem maddeleri tek tek oylandı ve Engin Koyun oy birliği ile başkanlığa getirildi. Bir önceki yönetimden 11 yönetici yeni dönemde de yer alırken kadroya 10 yeni yönetici dahil oldu. Gün sonunda toplu halde fotoğraf verildi.
KOCAELİSPOR YENİ YÖNETİM KURULU – ASİL -
ESKİ YÖNETİMDEN
Engin Koyun
Vural Yıldız
Önder Karakaş
Av. Harun Kaya
Melih Oral
Ömür Öztürk
Ekrem Can
Mehmet Yaşar
Tuncay Arıcan
Bekir Halefler
Abdülkadir Yılmaz
YENİLER
Dursun Özdemir
Veli Başkurt
Recep Durul
Ulaş Yıldız
Özkar Dönge
Bilal Acar
Zeynel Abidin Akyol
Sait Ertuğ
Faruk Mamik
Yaşar Arslan
KOCAELİSPOR YENİ YÖNETİM KURULU – YEDEK –
Metin Dan
Yakup Baki
Yaser Türk
Menderes Kaya
Selim Ordu
Abdullah Parlak
Bekir Sarıgül
Cengiz Öztürk
Mustafa Şener
Büşra Yağız
Uğur Şahin
Levent Yücel
Bekir Keskin
Murat Çakmak
Fatih Sarıoğlu
Erhan Bilek
Sedat Akyol
Bülent Durmuş
Abdülkadir Yılmaz
Utku Halefler
Orçun Aygül
DENETİM KURULU - ASİL -
Ali Yazıcı
Tekin Polat
Dursun İlter
Özlem Feyzioğlu
Ali Karaca
DİSİPLİN KURULU - ASİL -
Abdullah Eryarsoy
Muhammed Seydaoğlu
Salih Balcıoğlu
Mehmet Tüysüz Muzaffer Gülfidan
SİCİL KURULU - ASİL -
Sertif Gökçe
Sinan Üner
Mesut Yılancı
Ceyhun Yalçın
Muzaffer Kurt
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.