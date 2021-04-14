İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, şehrin farklı noktalarına astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı afişlerin kaldırılmasının ardından bu kez partinin il ve ilçe başkanlıklarını afişlerle donattı. Merkez Bankası rezervlerinden nereye harcandığı belli olmayan 128 milyar doların akıbeti için harekete geçen CHP’liler, yasaklanan ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

AKP’Lİ BELEDİYE PERSONELİ İNDİRDİ

Önceki gün CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından asılan afişlerin polislerin talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından sökülmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla eleştiri yağmuruna tutulan uygulamanın ardından CHP Kocaeli bu kez il ve ilçe örgütü binalarına ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı afişlerini astı.

128 MİLYAR DOLARI BULANA KADAR

Kocaeli genelinde astıkları afişlerde külliye fotoğrafının olmamasına rağmen kaldırılmasına dikkat çeken CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Bizler her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının parası olan 128 milyar doların nerede olduğunu sorduk. Külliye fotoğrafı olmamasına rağmen savcılık talimatıyla yine Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla afişlerimiz toplatıldı. Bu kez il ve ilçe başkanlarımıza astığımız afişlerimizde külliyenin fotoğrafını da kullandık. Kaybolan milletimizin parası 128 milyar doları bulana kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.