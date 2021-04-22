Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti

Pandemi nedeniyle yeni gelen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşlar, yasağa son gün kala kendilerini pazara attı. Pazarda sosyal mesafe kurallarına uymayanlar için sürekli olarak anons yapıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan sebze ve meyvelere ise vatandaşların ilgisi arttı. İzmit Doğukışla’da bulunan Perşembe Pazarı’nda bu haftanın şampiyonu ise yeşil erik oldu. Yeşil eriğin tezgahlardaki fiyatı vatandaşların iştahını kesti. 200 gramajı 10 liradan satışa sunulan eriğin kilosu 50-60 lira civarında. Pandemi nedeniyle bolca tüketilen C vitamini ve gribin vazgeçilmezi, portakalın kilosu ise 10 liraya kadar yükseldi. Bazı pazarcılar ise, “Marketlerden daha uyguna satıyoruz. Onlarla yarışabilmek için kredi kartı ile alışverişe başladık” dedi.
PERŞEMBE PAZARINDA FİYATLAR
Karpuz kilosu 10 TL
Kavun kilosu 20 TL
Limon filesi 4 TL
İthal muz kilosu 20 TL
Armut kilosu 10 TL
Kivi kilosu 15 TL
Amasya elması kilosu 10 TL
Portakal kilosu 10 TL
Cağla badem kilosu 10 TL
Ahududu 15 TL
Çilek kilosu 20 TL
Erik 200 gram 10 TL kilo 50 TL
Salatalık kilosu 7 TL
Domates kilosu 15 TL
Taze fasulye kilosu 20 TL
Ananas 15 TL
Ispanak 7 TL
Taze soğan 3 TL
Kıvırcık 4 TL
Maydanoz 1 buçuk TL
Pırasa 4 TL
Havuç 4 TL
Semiz otu 3 TL
Roka 2 TL
Karnabahar 10 TL tanesi
Sarımsak 10 TL
Mantar 14 TL
Kereviz 4 TL
Kabak 4 TL
Biber 8 TL
Patlıcan 7 TL
Bakla 5 TL
Brokoli 6 lira
Soğan 2 lira
Patates kilosu 3 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.