Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti

Pandemi nedeniyle yeni gelen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşlar, yasağa son gün kala kendilerini pazara attı. Pazarda sosyal mesafe kurallarına uymayanlar için sürekli olarak anons yapıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan sebze ve meyvelere ise vatandaşların ilgisi arttı. İzmit Doğukışla’da bulunan Perşembe Pazarı’nda bu haftanın şampiyonu ise yeşil erik oldu. Yeşil eriğin tezgahlardaki fiyatı vatandaşların iştahını kesti. 200 gramajı 10 liradan satışa sunulan eriğin kilosu 50-60 lira civarında. Pandemi nedeniyle bolca tüketilen C vitamini ve gribin vazgeçilmezi, portakalın kilosu ise 10 liraya kadar yükseldi. Bazı pazarcılar ise, “Marketlerden daha uyguna satıyoruz. Onlarla yarışabilmek için kredi kartı ile alışverişe başladık” dedi.

PERŞEMBE PAZARINDA FİYATLAR

Karpuz kilosu 10 TL

Kavun kilosu 20 TL

Limon filesi 4 TL

İthal muz kilosu 20 TL

Armut kilosu 10 TL

Kivi kilosu 15 TL

Amasya elması kilosu 10 TL

Portakal kilosu 10 TL

Cağla badem kilosu 10 TL

Ahududu 15 TL

Çilek kilosu 20 TL

Erik 200 gram 10 TL kilo 50 TL

Salatalık kilosu 7 TL

Domates kilosu 15 TL

Taze fasulye kilosu 20 TL

Ananas 15 TL

Ispanak 7 TL

Taze soğan 3 TL

Kıvırcık 4 TL

Maydanoz 1 buçuk TL

Pırasa 4 TL

Havuç 4 TL

Semiz otu 3 TL

Roka 2 TL

Karnabahar 10 TL tanesi

Sarımsak 10 TL

Mantar 14 TL

Kereviz 4 TL

Kabak 4 TL

Biber 8 TL

Patlıcan 7 TL

Bakla 5 TL

Brokoli 6 lira

Soğan 2 lira

Patates kilosu 3 lira