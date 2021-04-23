Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 23 Nis 2021 - 19:39 G: 23 Nis 2021 - 19:40

İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!

İzmit Yürüyüş Yolu’nda elektrik hatlarından açığa çıkan gaz nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Olay akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu Alemdar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre elektrik hatlarında arıza olması nedeniyle SEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. SF6 gazının (Kükürt hekzaflorür) açığa çıktığını fark eden ekipler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GAZDAN ETKİLENEN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yürüyüş yoluna polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken SEDAŞ ve itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu arıza giderildi. Gazdan etkilenen ise olmazken çalışma nedeniyle kent meydanında bulunan ev ve işyerlerinde zaman zaman anlık elektrik kesintileri meydana geldi.

23 Nis 2021 - 19:39 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

# İzmit
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi mask
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti mask
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi mask
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL