İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!

Olay akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu Alemdar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre elektrik hatlarında arıza olması nedeniyle SEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. SF6 gazının (Kükürt hekzaflorür) açığa çıktığını fark eden ekipler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
GAZDAN ETKİLENEN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yürüyüş yoluna polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken SEDAŞ ve itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu arıza giderildi. Gazdan etkilenen ise olmazken çalışma nedeniyle kent meydanında bulunan ev ve işyerlerinde zaman zaman anlık elektrik kesintileri meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.