İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!

Olay akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu Alemdar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre elektrik hatlarında arıza olması nedeniyle SEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. SF6 gazının (Kükürt hekzaflorür) açığa çıktığını fark eden ekipler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GAZDAN ETKİLENEN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yürüyüş yoluna polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken SEDAŞ ve itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu arıza giderildi. Gazdan etkilenen ise olmazken çalışma nedeniyle kent meydanında bulunan ev ve işyerlerinde zaman zaman anlık elektrik kesintileri meydana geldi.