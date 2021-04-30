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- 30 Nis 2021 - 18:23 G: 30 Nis 2021 - 18:55

Böyle tatlı ayı görmediniz

Kocaeli'de ormanda yolunu kaybedince yerleşim alanlarının içine inen yavru ayıyı vatandaşlar buldu. Bir süre ev ortamında kalan ayı, oyuncaklar ile oynadı, kayığa bindi, keyifli zaman geçirdi. Yavru ayı, bugün doğal yaşam parkı Ormanya'ya teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kartepe’deki ormanlık alanda yolunu kaybeden yavru ayı, yerleşim alanlarının arasına indi. Muharrem Buçan ve Süleyman Atmaca yavru ayıyı 1 gün boyunca uzaktan izledi. İkili annesinin gelip onu bulmasını bekledi. Annesinin gelmemesi üzerine ayının aç olduğunu düşünerek yem veren ikili, daha sonra ayıyı eve götürdü. Bir süre evde bakılan yavru ayı, hem oyun oynadı, hem balığa çıktı, hem de çok keyifli zaman geçirdi. Evcil bir hayvan olmadığı için zaman zaman vahşileşen yavru ayı, bugün doğal yaşam parkı Ormanya'da yetkililere teslim edildi.

“YAKLAŞIK 1 GÜN ANNESİNİN GELMESİNİ BEKLEDİK”

Yavru ayının yaklaşık 2 buçuk aylık olduğunu söyleyen Muharrem Buçam, "Ayıya Kuzuyayla Sisli Vadi mevkiinde denk geldik. Ama tabi önce bir müddet uzaktan gözledik. Yaklaşık 1 gün annesinin gelmesini bekledik. Beslenemeyeceğini görüp biraz yem verdik. Henüz çok evcilleşmemiş durumda. Yemek yerken problem yok ama bazen eldivenle müdahale ediyoruz. Sinirlendiği zaman çok yırtıcı olabiliyor. Bu kardeşimiz için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bölgemize kazandırdığı Ormanya'daki yetkililere haber verildi. Arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Teslim edildi, bir müddet sonra doğal yaşam alanına bırakılacağına düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Geriye ise yavru ayının en tatlı hallerinde çekilen görüntüler kaldı. Yavru ayının oyuncaklar ile oynarken çekilen görüntüleri izleyenleri güldürdü.

30 Nis 2021 - 18:23 - Gündem

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