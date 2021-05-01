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- 01 May 2021 - 21:06 G: 01 May 2021 - 21:07

Artık çok geç! “5-2”

3. Lig 3 Grup’ta mücadele eden Gölcükspor sezonun ve profesyonel ligin son maçına çıktı. Rakibi Arhavi Belediyespor karşısında 5-2’lik galibiyet elde eden Gölcükspor'un kazandığı bu 3 puan kaderi değiştirmedi.

Erdem ÖVÜÇ
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Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gölcüksor ile kendisi gibi BAL’a düşen Arhavispor maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci 45 dakikada ise adeta gol yağmuru vardı. Gölcükspor 53’te Furkan 55’te Sefa, 69’da coşkum 73'te Sezer'in golleriyle 4-0’lık üstünlük sağladı. 79’da Abdülkadir farkı 3’e indirdi. 82’de Coşkun kendisinin 2 takımının 5. golünü attı.

İŞTE TABLO

Karşılaşmada son gol ise Arhavi ekibi adına Hakan Bozkurt’tan geldi. Rakibini 5-2 mağlup eden Gölcükspor sezonu 29 puanla 15. sırada tamamladı. 3 Lig 3. Grup’ta Gölcükspor ve Arhavi ile birlikte Cizrespor ve Yalovaspor Bölgesel Amatör Lig’e düşen takımlar oldu. Bu grupta Somaspor şampiyonluğunu ilan ederken, Esenler Erok, İçel İdman Yurdu, 32 Isparta ile Çatalcaspor takımları Play-Off oynayacak.

01 May 2021 - 21:06 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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