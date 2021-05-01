Artık çok geç! “5-2”

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gölcüksor ile kendisi gibi BAL’a düşen Arhavispor maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci 45 dakikada ise adeta gol yağmuru vardı. Gölcükspor 53’te Furkan 55’te Sefa, 69’da coşkum 73'te Sezer'in golleriyle 4-0’lık üstünlük sağladı. 79’da Abdülkadir farkı 3’e indirdi. 82’de Coşkun kendisinin 2 takımının 5. golünü attı.
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Karşılaşmada son gol ise Arhavi ekibi adına Hakan Bozkurt’tan geldi. Rakibini 5-2 mağlup eden Gölcükspor sezonu 29 puanla 15. sırada tamamladı. 3 Lig 3. Grup’ta Gölcükspor ve Arhavi ile birlikte Cizrespor ve Yalovaspor Bölgesel Amatör Lig’e düşen takımlar oldu. Bu grupta Somaspor şampiyonluğunu ilan ederken, Esenler Erok, İçel İdman Yurdu, 32 Isparta ile Çatalcaspor takımları Play-Off oynayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.