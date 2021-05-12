Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Suadiye’den merkez istikametine seyir halinde olan Mehmet Yılmaz (20) idaresindeki 41 NZ 516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Süratli olduğu öne sürülen otomobil yolun kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Yılmaz ve yanındaki arkadaşı Yunus Emre Başaran (20) ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Ağır yaralanan Başaran, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Mehmet Yılmaz’ın yapılan kontrollerinde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.