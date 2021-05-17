İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi

Kocaeli İl Özel İdaresi tarafından milyonlarca liraya restore ettirilen İzmit merkezde yer alan eski gar binasının yanına temsili tren rayları yerleştirmiş; rayların üzerine ise restore edilen özel yemekli restoran vagonlar konulmuştu. Bir süre restoran olarak faaliyet gösteren vagonlar, işletmecinin ekonomik krize girmesi nedeniyle kapatıldı. Edinilen bilgilere göre vagonlar kiralanmaması ve önünden tramvay hattının geçmesi nedeniyle kaldırılarak İzmit’te bulunan SEKA Kağıt Müzesi’nin arka tarafında bulunan atıl alana konuldu.

YANGINDAN SONRA HİÇ DOKUNULMAMIŞ

18 Aralık 2016 yılında vagonlar alev alev yanarken yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Ancak bununla ilgili iddia kesinleştirilmedi. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen vagonlar ile ilgili herhangi bir planın bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Yangından sonra öylece bırakılan vagonların içlerini ise gazetemiz görüntüledi. Vagonların içlerinde cam kırıkları ve yanmış kablolar ile koltuklar bulunuyor.