Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Gençlik Kolları, Filistin’de yaşanan olaylar ile ilgili bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda protesto açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya YRP İl Başkanı Mehmet Aras, il ve ilçe yöneticileri, gençlik ile kadın kolları katılım sağladı.

“BU ZULÜMLERİ İZLİYORUM”

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Başkanı Mehmet Aras, “İnancından dolayı, imanından dolayı, Allah korkusundan dolayı Filistin’de yanan yangına bir kova da su ben götüreyim inancıyla gelen herkese teşekkür ediyorum. 14 Mayıs 1948’den bugüne tam 73 yıldır İsrail’in zulmü devam ediyor. Ne demek istiyorsun? Ben 75 yaşında bir ihtiyarım. Bu zulümleri, yaşananları izliyorum. Filistin’de taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmamıştır” dedi.

ARAS ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Çözüm önerilerini sıralayan Aras, “İsrail ile ilgili konuşulacak söz, konuşulacak kelime kalmamıştır. Bunun çözümünü söylüyorum; kınamayla, toplantıyla bu iş çözülmez; yıllardır çözülmedi. Yarından itibaren 57 Müslüman ülke, hatta Hristiyan ülkeler dahil İsrail mültecilerini derhal sınırdışı etmeleri lazım. İkincisi 57 İslam ülkesinde bir buçuk milyar Müslüman, İsrail mallarını boykot etmeli, bir gram petrol bile verilmemeli. Vurulması lazım, füze yağdırılması lazım. Bunu yapacak tek ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. İnşallah Allah’ın izniyle bu bize nasip olacaktır” ifadelerinde bulundu.

“SİZ ALLAH İLE SAVAŞIYORSUNUZ”

Aras’ın ardından konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek, “Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'den sonra üçüncü mescidimiz ve ilk kıblemiz, Mescidi Aksa yine bir Siyonist tecavüzle, yine bir Siyonist terörle karşı karşıyadır. Geçtiğimiz mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Siyonist İsrail devlet terörü politikasından vazgeçmiyor. Ey İsrail Ey dünya Siyonizm’i siz Filistin’le savaşmıyorsunuz, siz El Aksa’yla savaşmıyorsunuz. Siz alemlerin rabbi yerin ve göğün sahibi Cenab-ı Allah ile savaşıyorsunuz. Allah ile savaşının yeri esfele safilin yani cehennemin dibidir” dedi.

“BU İŞ KUDÜS’LE VE FİLİSTİN’LE BİTMİYOR”

“Gün bugündür” diyen İşlek, “Dünya Siyonizm’i tarafından atılan bu adımlar karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, tüm İslam Alemi olarak yapmamız gereken; boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp - sızlanma yerine, mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır. Gün bugündür, gün "namusumuza”, Mescidi Aksa’ya, Kudüs’e sahip çıkma günüdür. Gün kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Kudüs’ün hamisi “Sultan Abdulhamid Han'ın torunları olarak, bu kıyamı en güçlü şekilde bizlerin yapması gereklidir. Biz şuurlu Milli Görüşçüler olarak çok iyi biliyoruz ki; bu iş Kudüs'le ve Filistin’le bitmiyor, bunun arkasından sıra Suriye'nin, Irak'ın, İran’ın ve Türkiye’nin önemli bir kısmının yutularak, Büyük İsrail'in kurulmasına geliyor” ifadelerinde bulundu.

“MÜSLÜMAN ÜLKELERİN KUKLA YÖNETİCİLERİ”

“Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri ne yapıyor?” diyen İşlek, “1948’de İsrail’in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyorlar. Sen istediğin kadar kına, istediğin kadar lanetle, adamlar adım adım hedefe yürüyor. Gün konuşma günü değil, yapma günüdür. Artık adım atma vakti geldi de geçiyor. Müslüman ülkelerin kukla yöneticilerinin tepkileri ise maalesef kınamaktan öteye gidememiştir. Alınacak tedbirleri bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Birincisi bütün siyasi partilerimiz bu konularda tek vücut olarak hareket etmelidir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak önerdiğimiz konularda sonuna kadar hükümetimize destek vermeye hazırız. İkincisi Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşme iptal edilmelidir. Üçüncüsü Afganistan’da ki askerimiz derhal geri çekilmelidir. Dördüncüsü Lübnan’da İsrail’i Hizbullah’tan korumak üzere gönderilen askerimiz derhal geri çekilmelidir. Beşincisi Somali açıklarında görev yapan savaş gemilerimiz geri çekilmelidir. Altıncısı İsrail’i korumak için Kürecik’e kurulan dinleme tesisi derhal kapatılmalıdır. Yedincisi İncirlik’de Ortadoğu’yu dizayn etmek amacı ile kullanılan ABD üssü kapatılmalıdır” dedi.