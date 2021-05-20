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- 20 May 2021 - 20:00 G: 20 May 2021 - 22:42

Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım)

Misli.com 2.Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor, Hekimoğlu Trabzonspor takımını konuk ediyor.

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Misli.com 2.Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor, Hekimoğlu Trabzonspor takımını konuk ediyor. Konuk takım 24Erzincan'ı Çeyrek Finalde 0-2 ve 3-0'lık skorlarla elerken, Kocaelispor Ankara Demir'i 1-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bırakıp yarı finalist oldular. Yarı Final ilk maçı bu kayam İzmit'te Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başladı. Bu maçın rövanşı pazartesi günü 16.00'da başlayacak ve Trabzon Akyazı Stadı Yan Saha'da oynanacak. Bu maçları yine bu sayfadan canlı anlatımla takip edebileceksiniz.

Temsilci maçı başlatmadı

Ek listede olanları çıkmaması nedeniyle maç geçikiyor. Temsilci ek listede olan isimşerin çıkmasını istiyor, bu nedenle maçı başlatmadı.

10 dakikadır maç başlamadı. 

Ayrıntılar geliyor...

Maç 16 dakika gecikmeli başladı.

Maç başladı

Kocaelispor ilk dakikada tehlikeli oldu. Sağdan yapılan ortada Batuhan Er topa kafayla vurdu, top üstten dışarıya çıktı.

Kocaelispor gole yaklaştı. Semih'in ortasında Murat Cem topa iyi vurdu, top soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dk.44

Benhur'un pasında Dilaver sol ayağıyla çok sert bir şut, çekti top kalenin sağından dışarıya çıktı.

İlk yarı bitti... 0 0

2.yarı başladı...

Dk. 72: Oyuna ikinci yarıda giren Mervan kaleci Aziz'i karşısında gördü. Aziz, Mervan'dan önce son anda araya girdi.

Dk.79 konuk takım halil ibrahim ile yüzde yüz golü kaçırdı...

Dk.80 yolmaz uzaktan vurdu, batUhan a takıldı, o da döüp vurdu üstten avut...

hakem 4.dakika ilave etti...

maç 0-90 bitti...

0-0

KOCAELİ STADI - KOCAELİ 

20.05.2021 - 20:00

BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)
YUSUF BOZDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)
KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)
HAKAN ÜLKER(Dördüncü Hakem)

20 May 2021 - 20:00 - Spor

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