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- 21 May 2021 - 17:57 G: 21 May 2021 - 18:01

İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi

İzmit’te meydana gelen olayda iddialara göre aracını park etmek isteyen otomobil sürücüsü ileri yerine geri vitese takması sonucu duramayarak 6 araca çarptı. Toplamda 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Olay akşam saatlerinde İzmit Hacı Kasım Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre 41 AN 797 plakalı otomobil sürücüsünün park edeceği esnada otomatik vites sistemi bulunan aracını ileri yerine geri vitese takması sonucu meydana geldi. Kadın sürücü, aracının geri gittiğini fark etmesinin ardından panik yapması sonucu 6 otomobile çarparak durabildi.

7 ARAÇTA HASAR

Olayı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken sağlık ekibi fenalaşan kadına olay yerinde müdahale etti. Yapılan çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken toplamda 7 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

21 May 2021 - 17:57 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

# İzmit
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