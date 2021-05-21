İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi

Olay akşam saatlerinde İzmit Hacı Kasım Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre 41 AN 797 plakalı otomobil sürücüsünün park edeceği esnada otomatik vites sistemi bulunan aracını ileri yerine geri vitese takması sonucu meydana geldi. Kadın sürücü, aracının geri gittiğini fark etmesinin ardından panik yapması sonucu 6 otomobile çarparak durabildi.
7 ARAÇTA HASAR
Olayı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken sağlık ekibi fenalaşan kadına olay yerinde müdahale etti. Yapılan çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken toplamda 7 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.