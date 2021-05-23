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- 23 May 2021 - 20:53 G: 23 May 2021 - 20:54

Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti!

İlimiz hafta sonu önemli bir organizasyonu başarı ile düzenledi. Türkiye’nin en hızlı sürat patencileri ilimizde madalya mücadelesi verdi. Kocaeli Ol...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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İlimiz hafta sonu önemli bir organizasyonu başarı ile düzenledi. Türkiye’nin en hızlı sürat patencileri ilimizde madalya mücadelesi verdi. Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’nda sezonun son Short Track (Kısa Kulvar) Türkiye Şampiyonası nefes kesti. 54 kız, 63 de erkek sporcunun kıyasıya mücadelesi görülmeye değerdi.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Şampiyonayı Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Yetişken, Arif Karadağ, Engin Yaşar, Naci Korucu, Buz Pateni Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Okan, Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu Tesis Müdürü Tuğrul Kılıç ile geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Süleyman Durak da takip etti.

PANDEMİ KURALLARINA DİKKAT EDİLDİ

Sezonun merakla beklenen son yarışına her kategorinin Türkiye’deki en hızlı ilk 8 sporcusu katıldı. Senior ve Junior A, B, C, D, E, F ile G kategorilerinde sporcular derece elde edebilmek için yarıştı. İçişleri Bakanlığı Pandemi Güvenlik Kuralları kapsamında tribünlere seyirci alınmazken, yarışmalar federasyonun youtube kanalından takip edildi. Başkan Gökhan Özdemir, başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını ifade etti. Özdemir yarışmalara katılan tüm sporculara teşekkür ederken, dereceye giren sporcular ile antrenörleri kutladı.

23 May 2021 - 20:53 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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