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- 28 May 2021 - 19:57 G: 28 May 2021 - 22:11

Kocaelispor- Sakaryaspor (Canlı Anlatım)

Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor ile Sakaryaspor Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor, ezeli rakibi ve komşusu Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor. Rakibini yenen takım adını 1.Lig'e yazdıracak. 20.00'de başlayacak maçı Smartspor şifresiz yayınlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. 90 dakika berabere biterse. 15'er dakika uzatmalara gidelecek. Eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşları şampiyonu belirleyecek. Bu müsabakayı da her zamanki gibi bu sayfadan canlı anlatımla takip edebileceksiniz.

Maç başladı (0-0)

Goooooooool

(1-0)

Kocaelispor 3. dakikada 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Tahir topu kafayla kaleye gönderdi. Direkten dönen topu Musa Nizam ağlara gönderdi.

Dk 9: Sakaryaspor'un kullandığı kornerde Burak Öksüz'ün kafa vuruşu dışarı çıktı.

Dk. 26: Sakaryaspor gole yaklaştı. Soldan yapılan ortada Abdülaziz yakın mesafeden topu ıskaladı.

Dk. 27: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Soldan yapılan ortada Tahir'in kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu son anda kornere gönderdi.

Dk. 33: C. Ömer Özdemir sarı kart gördü

 Dk. 36: Murat Akpınar sarı kart gördü

2 0

Benhuuuiur

Dk.38

3 0

Gooooooool

Murat Cem

Kocaelispor 3 dakikada 2 gol birden buldu... 38'de Benhur'un pasında Benhur topu ağlara gönderdi... 41. dakikada ise Burak Süleyman'ın pasında Murat Cem farkı 3'e çıkardı...!!!!

ilk yarı 3-0 sona erdi.

 Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Dk. 47 Azad Filiz sarı kart gördü

2.yarı başladı

Dk. 50: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Soldan Benhur ortaladı, Tahir, Burak Süleyman'a pas verdi, Süleyman'ın dönerek çektiği şutta top soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 51: Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Semih sağdan topla ceza sahasına girmeden Benhur'a pas verdi, Benhur, Süleyman ile oynadı, bu futbolcunun plase vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 52: Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Kaleci Oğuz ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman'ın şutunda Oğuz topu son anda çıkardı.

Dk. 55: Kocaelispor'da Burak Süleyman soldan ceza sahasına girdi kaleci Oğuz'u karşısında gördü. Burak dar açıdan şansını denedi, top kaleci Oğuz'da kaldı. Net bir pozisyon daha kaçtı.

Dk. 65: Sakarya 10 kişi 

 Azad Filiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü 

Dk. 73 Numan Çürüksu sarı kart gördü

Dk. 75: Burak Süleyman yerini Dilaver Güçlü'ye bıraktı 

Dk. 75:Tahir Babaoğlu yerini Bahattin Köse'ye bıraktı 

Dk. 85: İrfan Başaran yerini Batuhan Er'e bıraktı 

Dk. 85:  Murat Akpınar   yerini Yılmaz Özeren'e bıraktı 

Dk. 86: Benhur Keser yerini Yiğitali Bayrak'a bıraktı 

Dk: 88:  Bahattin Köse attı 

4-0

Sakaryalı futbolcular plaka korkusundan topu kendi yarı sahasında çeviriyor.

Bitti...

İlk 11
1. BAYRAM OLGUN
6. MUSA NİZAM
22. MURAT CEM AKPINAR
27. SEMİH KARADENİZ
41. GÖKHAN MERAL
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
89. MESUT ÖZDEMİR
93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU
94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. KEMAL CAN AYDEMİR
9. BATUHAN ER
14. YİĞİTALİ BAYRAK
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
35. YILMAZ ÖZEREN
55. BAHRİ CAN AVCI
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
86. DİLAVER GÜÇLÜ
99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

SAKARYASPOR

İlk 11
99. OĞUZ ÇALIŞKAN
3. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR
7. ABDULAZİZ SOLMAZ
8. NURİ FATİH AYDİN
9. BERK İSMAİL ÜNSAL
10. MUHAMMET REİS
38. HAKAN ASLANTAŞ
47. AZAD FİLİZ
53. BURAK ÖKSÜZ
65. ÇAĞRI ORTAKAYA
96. ÜMİT YASİN ARSLAN

Yedekler

74. ALİŞAN ŞEKER
4. CANER KOCA
6. ALİM CAN MENTEŞE
11. HASAN BİLAL
13. FATİH TULTAK
17. DEVRİM TAŞKAYA
19. ALİ ÖZGÜN
20. OĞUZHAN KAYAR
23. MEHMET BOZTEPE
58. ÖZKAN TAŞTEMUR

Teknik Sorumlu

AHMET YURTSEVER

28 May 2021 - 19:57 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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