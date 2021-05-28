Kocaelispor- Sakaryaspor (Canlı Anlatım)

Kocaelispor, ezeli rakibi ve komşusu Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor. Rakibini yenen takım adını 1.Lig'e yazdıracak. 20.00'de başlayacak maçı Smartspor şifresiz yayınlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. 90 dakika berabere biterse. 15'er dakika uzatmalara gidelecek. Eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşları şampiyonu belirleyecek. Bu müsabakayı da her zamanki gibi bu sayfadan canlı anlatımla takip edebileceksiniz.

Maç başladı (0-0)

Goooooooool

(1-0)

Kocaelispor 3. dakikada 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Tahir topu kafayla kaleye gönderdi. Direkten dönen topu Musa Nizam ağlara gönderdi.

Dk 9: Sakaryaspor'un kullandığı kornerde Burak Öksüz'ün kafa vuruşu dışarı çıktı.





Dk. 26: Sakaryaspor gole yaklaştı. Soldan yapılan ortada Abdülaziz yakın mesafeden topu ıskaladı.

Dk. 27: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Soldan yapılan ortada Tahir'in kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu son anda kornere gönderdi.

Dk. 33: C. Ömer Özdemir sarı kart gördü

Dk. 36: Murat Akpınar sarı kart gördü

2 0

Benhuuuiur

Dk.38

3 0

Gooooooool

Murat Cem

Kocaelispor 3 dakikada 2 gol birden buldu... 38'de Benhur'un pasında Benhur topu ağlara gönderdi... 41. dakikada ise Burak Süleyman'ın pasında Murat Cem farkı 3'e çıkardı...!!!!

ilk yarı 3-0 sona erdi.

Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Dk. 47 Azad Filiz sarı kart gördü

2.yarı başladı

Dk. 50: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Soldan Benhur ortaladı, Tahir, Burak Süleyman'a pas verdi, Süleyman'ın dönerek çektiği şutta top soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 51: Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Semih sağdan topla ceza sahasına girmeden Benhur'a pas verdi, Benhur, Süleyman ile oynadı, bu futbolcunun plase vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 52: Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Kaleci Oğuz ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman'ın şutunda Oğuz topu son anda çıkardı.

Dk. 55: Kocaelispor'da Burak Süleyman soldan ceza sahasına girdi kaleci Oğuz'u karşısında gördü. Burak dar açıdan şansını denedi, top kaleci Oğuz'da kaldı. Net bir pozisyon daha kaçtı.

Dk. 65: Sakarya 10 kişi

Azad Filiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Dk. 73 Numan Çürüksu sarı kart gördü

Dk. 75: Burak Süleyman yerini Dilaver Güçlü'ye bıraktı

Dk. 75:Tahir Babaoğlu yerini Bahattin Köse'ye bıraktı

Dk. 85: İrfan Başaran yerini Batuhan Er'e bıraktı

Dk. 85: Murat Akpınar yerini Yılmaz Özeren'e bıraktı

Dk. 86: Benhur Keser yerini Yiğitali Bayrak'a bıraktı

Dk: 88: Bahattin Köse attı

4-0

Sakaryalı futbolcular plaka korkusundan topu kendi yarı sahasında çeviriyor.

Bitti...

İlk 11

1. BAYRAM OLGUN

6. MUSA NİZAM

22. MURAT CEM AKPINAR

27. SEMİH KARADENİZ

41. GÖKHAN MERAL

61. NUMAN ÇÜRÜKSU

77. BENHUR KESER

80. İRFAN BAŞARAN

89. MESUT ÖZDEMİR

93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU

94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. KEMAL CAN AYDEMİR

9. BATUHAN ER

14. YİĞİTALİ BAYRAK

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

35. YILMAZ ÖZEREN

55. BAHRİ CAN AVCI

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

86. DİLAVER GÜÇLÜ

99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

SAKARYASPOR

İlk 11

99. OĞUZ ÇALIŞKAN

3. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR

7. ABDULAZİZ SOLMAZ

8. NURİ FATİH AYDİN

9. BERK İSMAİL ÜNSAL

10. MUHAMMET REİS

38. HAKAN ASLANTAŞ

47. AZAD FİLİZ

53. BURAK ÖKSÜZ

65. ÇAĞRI ORTAKAYA

96. ÜMİT YASİN ARSLAN

Yedekler

74. ALİŞAN ŞEKER

4. CANER KOCA

6. ALİM CAN MENTEŞE

11. HASAN BİLAL

13. FATİH TULTAK

17. DEVRİM TAŞKAYA

19. ALİ ÖZGÜN

20. OĞUZHAN KAYAR

23. MEHMET BOZTEPE

58. ÖZKAN TAŞTEMUR

Teknik Sorumlu

AHMET YURTSEVER