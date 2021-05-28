Son hazırlıklar! Takımlar zemini gezdi

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki 2. Lig Play-Off final maçında karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı. İki takım futbolcuları maçın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın organik hibrit olan zeminini gezdi. Eski takım arkadaşları bir birine başarı dilerken Kocaelisporlu futbolcuların moralinin iyi olduğu dikkatlerden kaçmadı.