Kocaelililer sokağa döküldü! Kocaelispor şampiyon

Kocaelispor tarihi finalde Sakaryaspor ile 1. Lig’e yükselmek için karşılaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçta adeta şov yapan ve rakibini 4-0 mağlup eden yeşil siyahlılar adını tam 13. yıl sonra 1. Lig’e yazdırarak efsane geri döndü dedi. Kocaelispor'lu vatandaşlar İzmit sokaklarını meşalelerle geziyor