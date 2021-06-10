2020’nin ‘Doruktakileri’ ödüllerini törenle aldı

Kocaeli Gazetesi’nin her yıl geleneksel olarak tekrarladığı Doruktakiler değerlendirmelerinin 2020 yılı ödül töreni, geçtiğimiz gün Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapıldı. Pandemi nedeni ile kısıtlı bir katılımla gerçekleşen etkinlik öncesi davetliler, kokteylde ağırlandı. Kokteylin ardından 128 kişinin kullandığı oyla16 kategoride daha önce büyük jüri tarafından belirlenen kişi ve kurumlara ödülleri törenle takdim edildi.

KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI

Pandemi nedeni ile kısıtlı katılımla gerçekleşen Ödül törenine katılanlar arasında İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, Büyükşehir Basın Yayın Müdürü Murat Yavuz, ve davetliler katıldı.

“İLK GÜNKÜ HEYECANIMIZ SÜRÜYOR”

Berkan Arslan’ın sunuculuğunu yaptığı programın açılışında konuşan Kocaeli Gazetecilik A.Ş. Genel Müdürü Erkan Ünal, “Tarafsız bir gazete için demokrasinin rengi dersek hiçte yanlış olmaz. İşte 16 Mayıs 1975 tarihinde çıkan ve bayilerde günlük olarak satılmaya başlayan Kocaeli Gazetesi Kocaeli’ndeki demokrasinin rengi oldu. Çok değerli okurlarımızın ve bizden desteğini bir an olsun esirgemeyen ilan ve müşterilerimiz sayesinde inanıyorum ki daha nice yıllar bu gazete kentimizdeki demokrasinin rengi olmaya devam edecek” dedi

KENTİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Yaşatmak için yaşayacaklarını ve kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceklerini belirten Erkan Ünal, “Bir yerde mağdur varsa derdini gazetemizin sayfalarında yansıtmaya çalışacağız. Sadece halkın ve haklının yanında olacağız. 91 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Doruktakiler bu kentin gördüğü en büyük sorumluluk projesidir. Bu ödül töreni ile bulundukları konumların hakkını veren hemşerilerimizin bu durumlarını belgeliyor ve not düşüyoruz. Başarılı kişi ve kurumların kendilerini bu kente daha fazla ait hissetmelerini istiyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK KAZANCIMIZ GÖZLERDEKİ GÜLÜMSEME”

Bu işten sadece manevi kazançları olduğunu vurgulayan Ünal, “Bizim bu işten maddi değil manevi kazancımız var. En büyük kazancımız aynı havayı soluduğumuz aynı yerde yaşadığımız hemşerilerimizin gözlerindeki gülümsemedir. İyi ki bu kentte yaşıyoruz demeleridir. Atatürk’ün bu sözüyle bitirmek istiyorum: “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” Bu gece ödül alan gerçek vatanseverleri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı

10 YIL ÖNCE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Törende ödül aldıktan sonra kısa bir konuşma gerçekleştiren Yılın Eğitimcisi Diyaneddin Ay, “Bu ödülü alırken çok mutlu olmama sebep olan iki neden var. Bunlardan birincisi 10 yıl önce beni bu ödüle aday gösteren okul müdürüm Fatih Çatır Beyefendi. O gün çok gururlanmıştım ancak bu ödülü alamadım ve burukluk yaşadım. 5 yıl önce vefat etti. Bu ödülü onun ruhu adına alıyorum. Aynı zamanda gazetenin bu sene 47. Yılı 47 benim memleketimin de plakası. Bu ödülü Kocaeli’nin bir ferdi olarak hissetmemiz açısından anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yılın İş İnsanı Zeynep Atabay Taşkent ise, “Bu ödülü bize layık gördüğünüz için öncelikle teşekkür ediyorum. Atabay Firması 80 yıllık ilaç hammaddesi üretmeyi kendine iş edinmiştir. Ben üçüncü nesil yöneticiyim ve kimyagerim gurur duyuyorum, şirketimizin bu yönde ilerlemesinden. TÜBİTAK ile projelerimiz devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi ile de projelerimiz var. Güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu ödülü bize layık gördüğünüz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“FAİLİ MEÇHUL DAVALAR DEVLETİN NAMUSUDUR”

Yılın Bürokratı Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu yaptığı konuşmada, “Biz pandemi sürecinde virüsün ilimizde yayılmasını engelleme noktasında ciddi gayret gösterdik. Arkadaşlarımızın yüzde 30’u Kovid’e maruz kaldı. Bizim temel prensibimiz suçu işlenmeden önlemektir. Geçmişte işlenen faili meçhul davalar devletin namusudur. Emniyet teşkilatı bütün birimleriyle bu görevi üstlenir. Arkadaşlarımızın ciddi gayretleri olmuştur. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ödülü teşkilat arkadaşlarım adına alıyorum. Bu ödülü bize layık görenlere teşekkür ediyorum” dedi.

DORUKTALİKER

YILIN BÜROKRATI

Veysel TİPİOĞLU

( Kocaeli Emniyet Müdürü)

YILIN İŞ İNSANI

Zeynep Atabay TAŞKENT

(Atabay İlaç)

YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ

Haluk KAYABAŞI

(Kibar Holding CEO’su)

YILIN SANAYİ ŞİRKETİ

SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

(Mehmet ÖZDEŞLİK- Yönetim Kurulu Başkanı)



YILIN YATIRIMI

SEKA PARK A.Ş.

(Bayram Karakuş-Genel Müdür)

YILIN SANATÇISI

Ali Agah EROĞLU

(Kocaeli Bölge Tiyatrosu)

YILIN ÇEVRECİSİ

KARTONSAN

Haluk İBER (Genel Müdür)

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

KİBAR GÖNÜLLÜLER

(Nilüfer FİŞEK –Kurumsal İletişim Müdürü)

YILIN EĞİTİMCİSİ

Diyaeddin AY

(Rehber Öğretmen)

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Ebru GÜCİN

(SU AKADEMİ)

YILIN MUHTARI

Mustafa YAMAN

(Cumhuriyet Mahallesi)

YILIN ESNAFI

Fatoş DURAK

(ZAFER HALI EV TEKSTİLİ)

YILIN SAĞLIKÇISI

TÜM HEKİMLER ADINA TABİPLER ODASI VE TÜM SAĞLIKÇILAR ADINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ömer ARDAMAN

(Kocaeli Tabip Odası Başkanı)

Yüksel Pehlevan

(Kocaeli İl Sağlık Müdürü)

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

TEGV

(Sait TOSYALI Vakıf Genel Müdürü)



YILIN MARKASI

İMREN YOĞURTHANESİ

(Celil MIZRAK)

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Nardane KUŞÇU

(NAR KÖY)

Filiz AKKAŞ

(MAPSİS METAL)