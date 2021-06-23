Semt Bahçecik’te güzel bir yaşamın temeli hızla yükseliyor

Pekdemir İnşaat’ın en yeni projesi Semt Bahçecik’te inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 77 yıllık tarihiyle Kocaeli’nin en saygın ve güvenilir inşaat şirketlerinden Pekdemir İnşaat’ın 152 konutluk projesi önümüzdeki yaz tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek.

Semt Bahçecik, Kocaeli’nin en değerli bölgesi Bahçecik’in, panoramik şehir ve körfez manzaralı en güzel noktasında bulunuyor. Pekdemir İnşaat’ın yüksek kalite standartlarını taşıyan proje; mimarisi, sosyal donatıları ve imkanlarıyla gerçek bir yaşam alanı sunuyor. Semt Bahçecik projesinde 2+1 ve 3+1 tip dairelerden oluşan, 112 metrekare ve 150 metrekare büyüklüklere sahip, iki farklı tipte konut bulunuyor.

Kocaeli’nin oturum için en çok tercih edilen bölgesi Bahçecik’te, Pekdemir İnşaat tarafından, Ekim 2020’de inşaatına başlanan proje, son hızla ve yoğun bir tempoyla ilerliyor. Semt Bahçecik inşaatı, özverili ve aralıksız süren çalışmalarla yürütülüyor. Yaklaşık 200 kişinin geceli gündüzlü çalıştığı proje, mükemmel ısı ve özel bir ses yalıtımıyla inşa ediliyor.

PEKDEMİR’İN GÖZDE PROJESİ SEMT BAHÇECİK UFUKTA GÖRÜNDÜ

Pekdemir İnşaat’ın, inşaatını ve satışını sürdürdüğü Semt Bahçecik projesi, yalın ve prestijli tarzıyla ufukta göründü. Semt Bahçecik’te inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, inşaat çalışmalarındaki seyri çekilen hava fotoğraflarıyla paylaşıldı.

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir; “Gününde teslim ilkesinin, 77 yıllık Pekdemir geleneğinin temelindeki dürüstlük, güven ve kalite değerlerinin en önemli yansımalarından biri olduğunu vurguladı. Mert Pekdemir, “Proje yönetiminde elde ettiğimiz kurumsal birikim sayesinde, önceki projelerimizde olduğu gibi Semt Bahçecik’te de, gününde ve eksiksiz teslim prensibimizle, inşaat çalışmaları titizlikle ilerliyor.” dedi.

Semt Bahçecik projesinin, her metrekaresi işlevsel, modern, ferah daire seçeneklerinin satışı, avantajlı ödeme koşullarıyla devam ediyor. Semt Bahçecik’te, Pekdemir’in sunduğu vade farksız senetli model ile Garanti ve Yapı Kredi gibi sektörün önde gelen bankalarıyla sağlanan işbirlikleri sayesinde piyasaya göre daha uygun koşullarda kredi kolaylığı da sunuluyor.

BİR KONUTTAN ÇOK DAHA FAZLASI: GERÇEK BİR YAŞAM ALANI

Semt Bahçecik Projesi, şehir merkezine 14 dakika mesafedeki Bahçecik bölgesinde yer alıyor. Proje; market, toplu taşıma, sağlık ocağı, eczane, okul, postane gibi ihtiyacımız olan yerlere de çok yakın mesafede cazip bir lokasyonda bulunuyor.

İnşaat çalışmaları hızla devam eden proje sadece ev sahibi yapmakla kalmıyor, özellikle aileler için güvenli, huzurlu ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Yaşamı keyifli hale getirecek her türlü sosyal donatının düşünüldüğü projede; açık yüzme havuzu, dinlenme alanları, fitness salonu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları bulunuyor. 7x24 kameralı güvenlik sistemine sahip projede, her eve özel araç park yerinin olacağı açık ve kapalı otoparkların yanı sıra misafirler için de otopark düşünüldü.

Konutlarda yerden ısıtma sistemi, mutfaklarında eviye, ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesi de hazır olarak teslim edilecek proje, estetiği, denize ve kent merkezine yakın konumu, Körfez manzarası gibi özellikleriyle yaşamaktan mutluluk duyulan, hayata değer katan bir yer olacak.

PEKDEMİR İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ MERT PEKDEMİR; “77. YILIMIZDA DA AYNI İSTİKRARLA DEVAM EDİYORUZ”

Kurumsal itibarını en önemli sermayesi olarak gören, müşteri memnuniyetini esas alan, kaliteden ödün vermeyen iş yapış felsefesi ve zamanında teslim politikasıyla Pekdemir, bölgesinde saygınlık uyandıran, güvenin sembolü haline gelmeyi başarmış bir şirket.

Kesintisiz faaliyette bulunduğu 77 yıllık tarihiyle Türkiye’nin ve sektörünün en köklü inşaat şirketleri arasında yer alan Pekdemir İnşaat’ın, Semt Bahçecik projesinde haftanın yedi günü süren bir hızla çalışmaya devam ediliyor.

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir; “Sektöre hızla girip aynı hızla çıkan firmaların yanında, Pekdemir olarak biz 3 kuşaklık birikimimizle projelerimize devam ediyoruz. Bu özelliğimiz ve müşterinin bize olan güveninin temelinde bu birikim, istikrar ve sermaye gücümüz var. Pekdemir’in hedefi kaliteli, güvenli projelerle 100. yılına ulaşmak ve iş yapış şekli ve prensipleri ile sektörde örnek firma olmaya devam etmek. Şimdi, Bahçecik bölgesinde 152 konutluk projemizi gerçekleştiriyoruz. Pekdemir’in geliştirdiği her projede olduğu gibi Semt Bahçecik projesini de, başta iskan olmak üzere her türlü yasal yükümlülüğü yerine getirerek teslim edeceğiz. Sektöre olan güvenin yaşanan deneyimlerle sarsıldığı bir dönemde, Pekdemir’in köklü geçmişi ve yaptığı projelere duyulan güven ile müşterilerimiz hiç tereddüt etmeden ev sahibi olmanın huzurunu yaşıyor.” dedi.

Semt Bahçecik Satış Ofisi Adres : Damlar Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:100, 41245 Bahçecik, Başiskele - Kocaeli

Telefon : 0262 323 70 00

Web : www.semtbahcecik.com