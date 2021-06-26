Rüya gibi düğün! Şanbaz Yıldız oğlunu evlendirdi

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oğlu KOTO Meclis Üyesi Cevat Yıldız ile Biyolog Nurtaç Özkarasu’nun bugün gerçekleşen rüya gibi bir düğün ile dünya evinde girdi. İzmit Emex Otel’de gerçekleşen rüya gibi düğüne iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in nikah şahidi olduğu nikah töreninde mutlu çiftin ailesi davetlilerle tek tek ilgilendi. Sıcak havaya rağmen çiftin mutluluğunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti Grup Başkanı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, KOTO Başkanı Necmi Bulut, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis Üyeleri, STK Başkanları, İş ve sanat dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“ALLAH HER İKİNİZİ DE MUTLU ETSİN”

Çiftin nikah akdini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gerçekleştirdi. Davetlileri tek tek anons ederek sahneye çağıran Hürriyet, Akşener’i “Buranın kızı, Meral Ablam dediğim Meral Akşener” diyerek çağırdı. Çiftin nikah şahitliğini Meral Akşener, Haydar Akar, Ümit Dikbayırı, Musavat Dervişoğlu, Necmi Bulut, Cumali Durmuş ve Harun Yıldızlı gerçekleştirdi. Nikah cüzdanını çifte veren Genel Başkan Akşener yaptığı kısa konuşmada, Fatma Kaplan Hürriyet’i tebrik ederek, “Hem güçlü hem hızlı bir nikah kıydı. Gençler gözümüze bakıyor hemen bitsin diye. Ama şahitlerin hepsi siyasetçi mikrofonu versem kim bilir ne yapacaklar. Gelin kızımız şimdiden eyvah dedi. Allah Her ikinizi de mutlu etsin. Bu ülkenin değerlerini, Cumhuriyet Değerlerini, törenize ailenize uygun çocuklar yetiştirmenizi diliyorum” dedi ve nikah cüzdanını gelin ve damada verdi.

“MUTLU GÜNÜMÜZDE BİZİ YALNIZ BIRAKMADINIZ”

Nikah aktinden sonra çift özel hazırlandıkları dansı davetlilerin huzurunda gerçekleştirdi. Daha sonra katılımları nedeni ile davetlilere teşekkür etti. Dans sonrası davetlilere teşekkür eden damadın babası Şanbaz Yıldız, “Değerli misafirlerimiz bizlerin bu mutlu gününde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Sevinçlerde acılar da paylaşarak büyür. Bu güzel günümüzü bizle paylaştığınız için teşekkür ediyorum” dedi.