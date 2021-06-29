Başiskele’ye 10 yıl sonra genel başkan geldi!  

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için ilimize geldi. Babacan ilk olarak Gebze’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gebze Deva Partisi ilçe binası açılışına katılan Babacan daha sonra İzmit’e gelerek ilçe binası açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Babacan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, İl Başkanı Adem Koç, il yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katılım gösterdi. Açılışın yapılmasının ardından Babacan Başiskele ilçe binası açılışına katıldı.

TURBO İSMAİL’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Başiskele’de Yuvacık Camii önünde partililerle buluşan Babacan, partililerle birlikte ilçe binasına kadar yürüdü. Esnaflara ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Babacan ve katılımcılara Adıyaman Çiğköfte işletmecisi Danyal Doğancıoğlu çiğköfte ikramında bulunurken Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar Babacan ile sohbet ederek şimdiye kadar yaptığı çalışmaları anlattı. Yıllardır Mehmetağa Mahallesi’nde muhtarlık, 7 dönemdir de S.S 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevinde bulunan Özkar, “Vatandaş bizi seviyor, indirmiyor. İnşallah siz de öyle olacaksınız” ifadelerinde bulunurken Babacan ise DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner’e dönerek, “Seçim nasıl kazanılır konuşun, sohbet edin, çay-kahve için” dedi.

“BAŞİSKELEMİZE NE KADAR ÖNEM VERİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Ziyaretin ardından Babacan, Başiskele İlçe Teşkilatı’da ilçe yöneticileri, İYİ Parti Başiskele İlçe Yöneticileri ve Saadet Partisi Başiskele İlçe Yöneticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilçe binası önünde ilk konuşan İlçe Başkanı Görkem Bora Taner, “Başiskelemize son 10 yıldır genel başkan ziyareti olmadı. Hatta bir ilçe binası açılışı gibi programda genel başkan katılmış değil. Bu Başiskelemize ne kadar önem verildiğinin göstergesi diye düşünüyorum. 9 Eylül’de genel merkezimizin takdiriyle görev aldım, 6 Kasım’da da kongremizi yaparak ilçemizi oluşturduk, seçilmiş yönetim olarak faaliyetimize başladık. Başiskele’ye hayırlı hizmetlerimizi yapmak üzere DEVA Partisi olarak burada hazırız. Biz güçlü kadrolarımızla hedeflerimize ulaşacağız inşallah” dedi.

“YENİ BİR PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI”

Taner’in ardından konuşan İl Başkanı Adem Koç hayırlı olsun dileklerinde bulunurken Genel Başkan Ali Babacan, “Kocaeli’nin kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü vesilesiyle bu topraklar için canını vermiş başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu vatan için canını veren herkesi minnetle anıyorum. DEVA Partisi Türkiye’nin dört bir yanında hızlı bir şekilde örgütleniyor. Yeni bir partiye ihtiyaç var mı diye anlamak istedik. Vatandaşlarımız alternatif bir parti arayışında. Eski dostlar bir araya gelsin ya da akrabalar bir araya gelsin gibi bir parti değiliz. Herkes gelebilir. Çok çok kıymetli, kendi işlerinde gayet başarılı ve daha önce siyasete hiç ilgi duymamış arkadaşlar DEVA Partisi çatısı altında toplanmış durumda. Tabi ki siyasette tecrübesi olan siyasetin kirletmediği arkadaşlar da var. DEVA Partisi yeni bir hareket, hiçbir siyasi partiye de benzemiyor” dedi.

“BİZ DEMOKRASİYİ BÖYLE GÖRMÜYORUZ”

Parti politikaları hakkında da konuşan Babacan, “Biz daha önce farklı tercihleri olan, ortak yarınlar olan bir kadroyla çalışıyoruz. Türkiye’nin siyasi tarihi inişler, çıkışlarla doludur. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun biz buna bakmıyoruz. İyi insan mı, işinde iyi mi buna bakıyoruz. ‘Nasıl bir Türkiye görmek istiyorsun’ diye soruyoruz. Demokrasiyi biz sadece seçimden seçime, vatandaşımızın oyunu versin, cebimize koyalım, 5 sene sonra görüşelim. Biz demokrasiyi böyle görmüyoruz. Demokrasi aynı zamanda iki seçim arasında sürekli olarak sivil toplumla, meslek örgütleriyle, odalarla istişare etmektir. Sürekli olarak vatandaşı dinlemek, eleştirilerini almak, demokrasi bu. 50+1’i alıp cebime koydum ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ demokrasi bu değil. Demokrasi yoksa bir ülkeyi kaosa bile sürükleyebilir” ifadelerinde bulundu.

“BİZ NASIL İL BAŞKANI BULDUK”

İmar rantıyla ilgili de konuşan Babacan, “Biz işimizin başındayken yoksulla-zenginin arasındaki fark dağılıyordu. Ülkeyi yönetenler etraftaki birkaç kişinin zenginleştiğini görünce sanıyorlar ki ekonomi iyi. Biz yarınları herkesin topyekûn zenginleşmiş, fark daralmış şekilde görmek istiyoruz. Bakanlığım döneminin son birkaç yılında imar rantlarıyla ilgili bir düzenleme yapmak istedik. Parsel bazında imar değişikliği yasaklansın dedik. Bu ekonominin dengesini bozacak dedik. 30 yıllık sanayici ’30 yılda kazanamadığımı 3 yılda gayrimenkul projesiyle kazanıyorum, neden sanayiyle uğraşayım’ diyor. Tabi ki inşaat, gayrimenkul önemli ama daha kazanmadan lüks tüketime para harcarsak ekonomi bozulmaya gider. O zaman ‘bu işlerle neden uğraşıyorsunuz, bu imar rantlarını engellersek biz il başkanı ilçe başkanı bulamayız’ dediler. DEVA Partisi’nin şu anda 81 il başkanı 650 tane ilçe başkanı var; biz nasıl bulduk?” dedi.

41 AĞAÇ BAĞIŞLANDI

Babacan son olarak, “Biz mülakatı kaldıracağız diyoruz. KPSS’de aldığı puan neyse o. Şu anda mülakat devlette işe alırken işine gelmeyeni ya partisinden olmayanı eleme aracı haline geldi. Gençlerimize eşit fırsat ve adaletli düzen inşallah kurarız. Bu güzel konumdaki güzel ilçe binamızın güzel ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi. İlçe Başkanı Görkem Bora Taner, Kocaeli’nin plakası olan 41 adet ağacı bağışladığı belgeyi Babacan’a takdim etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ilçe başkanı resmen açılmış oldu.