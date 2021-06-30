- 30 Haz 2021 - 18:43 G: 30 Haz 2021 - 20:42

TEM’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 9 yaralı

Derince TEM Otoyolu’nda aynı istikametteki tersane işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, yaralanan eşinin yanında oturarak elini bırakmadı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kaza, 18.30 sıralarında Derince TEM Otoyolu Fatih Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bahri B. idaresindeki 69 AD 662 plakalı Honda marka otomobil ile Gölcük’te bulunan bir tersanenin işçilerini taşıyan İsmail A. yönetimindeki 34 LFN 843 plakalı Mercedes marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs, bariyerlere çarparak refüje yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil ise takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Fahriye B., minibüste sıkışan sürücü İsmail A. ve 7 işçi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkışan sürücü, kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanmadan kurtulan bir kadın ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

DAKİKALARCA YARALANAN EŞİNİN ELİNİ TUTTU

Kazada yaralanan Fahriye B.’nin elini tutan otomobil sürücüsü Bahri B., dakikalarca eşinin yanı başında bekledi. Eşinin elini bırakmayan Bahri B., sağlık ekipleri gelene kadar onun başından bir saniye bile ayrılmadı. Kazaya karışan minibüs ve otomobilde bulunan yaralıların hastanelere götürülmesinin ardından vinçler yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

30 Haz 2021 - 18:43 Kocaeli/ Derince- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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